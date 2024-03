Sir, la grinta di Candellaro: "Sarà una partita vera"

La dodicesima stagione regolare consecutiva sta per andare in archivio e per la Sir Susa Vim Perugia il futuro è leggermente diverso rispetto al recente passato. Dal 2017 al 2023 (interruzione per pandemia a parte), a dominare la classifica della superlega maschile è sempre stata la squadra dei block-devils che stavolta sarà seconda, anche se l’esperienza ha insegnato che arrivare davanti a tutti non serve, ciò che serve è dare tutto ai play-off. Domenica i bianconeri giocheranno a Milano, una brutta bestia negli ultimi tempi, il tabù è stato esorcizzato ma la rivale potrebbe essere nuovamente avversaria nei quarti di finale per lo scudetto e dunque va studiata bene. Sarà un’ottima occasione per testare l’assetto sul taraflex in vista della post-season, il centrale Davide Candellaro non è d’accordo nel parlare di test: "Usare la parola test è sbagliato, domenica sarà una partita vera di campionato. Per Milano il risultato vale e noi non vogliamo mancare di rispetto né a chi ci è davanti, né al lavoro che facciamo durante la settimana. Ci diamo da fare tanto per un obiettivo, non si possono buttare via delle occasioni. Affrontiamo una squadra che ci ha messo in difficoltà più volte durante la stagione. È venuta a vincere in casa nostra all’andata, ci ha messo alle strette in coppa Italia".

Il centrale argentino Sebastian Solé ha detto: "L’obiettivo principale sicuramente è prepararsi per la seconda fase che si avvicina. Tutti gli anni si parte forte per arrivare a raggiungere gli obiettivi, ovviamente quando si entra in questa squadra si sa per cosa sei venuto a lottare. Quest’anno abbiamo incontrato alcune sconfitte che, non dico facciano bene, però aiutano a capire dove bisogna lavorare. Gli infortuni di Leòn e Russo sono state prove da affrontare per la squadra. Alcuni problemi ci hanno fatto crescere, adesso arriva il momento più difficile e bisogna stare sul pezzo".

Alberto Aglietti