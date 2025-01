Sir, la storia che ritorna. A Civitanova c’è la Lube

di Alberto AgliettiPERUGIALo scontro con maggiore storia per la Sir Susa Vim Perugia in Superlega maschile si ripete oggi alle ore 19,30 in diretta su Rai Sport. Trasferta ostica contro la nemica storica Cucine Lube Civitanova, sessantasei i duelli che i block-devils hanno disputato, trentaquattro vinti e trentadue persi. Basta questo per capire che tra le due antagoniste le battaglie non sono mai banali, né scontate. Dall’altra parte della rete tornerà da avversario l’allenatore Giampaolo Medei, che di tante sfide è già stato protagonista in passato. I pericoli maggiori proverranno dall’opposto turco Adis Lagumdzija e dallo schiacciatore bulgaro Aleksandar Nikolov, due bocche da fuoco che possono fare molto male.

Il tecnico bianconero Angelo Lorenzetti ha messo in guardia la squadra sui pericoli esistenti in questo delicato momento ed ha richiamato alla massima attenzione. I padroni di casa potrebbero cominciare con lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi e col centrale Roberto Russo che alla vigilia dell’importante appuntamento. Nel complesso sono sessantacinque le partite che fanno parte dell’archivio storico degli scontri diretti, i perugini sono riusciti a prevalere trentatré volte mentre i marchigiani hanno prevalso in trentadue occasioni. Due gli ex in campo, si tratta dei centrali Davide Candellaro da un lato e Marko Podrascanin dall’altro. Chiamati a dirigere l’incontro sono i fischietti Andrea Pozzato (BZ) e Vincenzo Carcione (RM). Probabili titolari Civitanova Marche: Boninfante in regia e Lagumdzija opposto, Podrascanin e Chinenyeze al centro, Bottolo e Nikolov schiacciatori, Balaso libero. Possibile sestetto Perugia: Zoppellari ad alzare in diagonale con Ben Tara, Russo e Loser centrali, Semeniuk ed Plotnytskyi attaccanti di banda, libero Colaci.