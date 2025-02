"Sir, ora basta sconfitte". Colaci suona la carica

di Alberto AgliettiPERUGIAConcentrazione massima in vista della gara contro Taranto di domenica prossima, a Pian di Massiano sarà categorico un riscatto per la Sir Susa Vim Perugia che è in piena spirale negativa dopo quattro sconfitte. Alla vigilia parla il veterano e libero Massimo Colaci (nella foto): "Stiamo recuperando, tutti più o meno stanno bene, questa è la cosa più importante. Quando si perde sembra tutto nero, ma non è così, ci sono cose buone e cose meno buone. Secondo me sono stati fatti dei passi in avanti rispetto all’ultimo periodo. Domenica avremo in casa Taranto che è reduce dalla vittoria su Monza, uno scontro importante per loro perché era uno scontro diretto per la salvezza. Mi aspetto una partita complicata perché in questo periodo sono tutti alla ricerca disperata di punti per raggiungere i propri obiettivi. È chiaro che noi vogliamo riprendere il nostro cammino e il nostro percorso e sarebbe importante tornare a far bene, soprattutto determinate cose. Il risultato è una conseguenza, per me l’obiettivo principale è fare un passo avanti a livello di prestazione. È un’occasione per poter ritornare anche alla vittoria. La squadra guidata dai tecnici Boninfante e Papi è composta da molti giovani con al fianco dei grandi campioni come il nostro ex Filippo Lanza. La squadra ha qualità, chiaramente quando una lotta per salvarsi magari, alterna periodi buoni e periodi meno buoni. Dobbiamo cercare di battere bene e tenere il palleggiatore staccato da rete perché poi diventa tutto più complicato, questo vale sempre per tutti gli avversari. Loro non essendo favoriti hanno sicuramente la possibilità di giocare a braccio sciolto, in queste partite la pressione è su di noi, ma a tutti servono i punti e dunque dobbiamo avere la massima attenzione".