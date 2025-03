Sir Perugia A Monza derby italiano in Champions

Torna la champions league stasera, dopo oltre un mese di assenza riprende le ostilità continentali la Sir Sicoma Monini Perugia che, in diretta web su eurovolley.tv e su Dazn, detentori dei diritti della manifestazione, gioca gara-uno dei quarti di finale (ore 20,30). Per accedere alle final four che sarà ospitata in terra polacca bisogna battere la Vero Volley Monza, squadra connazionale che ormai ha questo solo obiettivo da inseguire da inseguire per evitare di andare prematuramente in vacanza. I block-devils nell’ultima gara della fase a gironi hanno perso l’imbattibilità nella massima competizione continentale, anche i lombardi hanno subito una sconfitta nel cammino europeo, ma entrambe si sono guadagnate la qualificazione diretta ai quarti di finale vincendo il proprio girone. Malgrado le differenze registrate in superlega ci sarà da tenere alta la guardia perché i brianzoli non hanno proprio nulla da perdere. I padroni di casa diretti dall’allenatore Massimo Eccheli cercano una prestazione di alto livello che in questa sfortunata stagione non è ancora arrivata. Nella squadra del consorzio trovano spazio alcune stelle di esperienze internazionale come il palleggiatore brasiliano Fernando Gil Krelig ed il centrale Thomas Beretta. Nel frattempo, è stato concluso anticipatamente il rapporto con la stella cubana Osmany Juantorena. Come di consueto il coach Angelo Lorenzetti si concentra sul suo sestetto più che sulla rivale di turno. A rassicurare la tifoseria è la condizione impeccabile del centrale argentino Sebastian Solé (nella foto), che ha ritrovato confidenza a muro, nonché il ritorno a buon livello dello schiacciatore polacco Kamil Semeniuk, decisivo in attacco. Inutile dire che è indispensabile fare risultato e compiere il primo passo in vista della gara di ritorno in programma giovedì prossimo 20 marzo tra le mura amiche.

Ad arbitrare sono stati chiamati i fischietti Alexandros Mylonakis (GRE) ed Andrea Puecher (ITA).

MONZA: Kreling in regia e Frascio opposto, Averill e Beretta al centro, Marttila e Rohrs schiacciatori, Gaggini libero.

: Giannelli ad alzare in diagonale con Ben Tara, Russo e Loser centrali, Semeniuk ed Plotnytskyi attaccanti di banda, libero Colaci.