Sir Perugia, amarezza in Coppa Italia. Lorenzetti: "Dispiace, ci siamo persi"

Si è interrotto il fluido magico della Sir Susa Vim Perugia eliminata in semifinale dalla temuta Verona. Non una cosa del tutto inattesa, è da un po’ che i block-devils soffrono, ma sul vantaggio di due set a zero forse si pensava che ce l’avrebbe fatta. La squadra ha ricevuto meglio ma ha attaccato peggio, e così ha perso. A caldo l’allenatore Angelo Lorenzetti ha detto: "Siamo partiti bene nel primo set, poi dopo abbiamo fatto una fatica enorme in attacco. Non è la prima volta che ci succede, anche a Civitanova Marche la settimana scorsa era accaduto. Sono state tante le palle che non abbiamo messo a terra, e diverse le murate prese, questo ha finito per innervosire i ragazzi. Chiaro che dispiace, lo sport è questo, ci sta anche la sconfitta, dopodiché dobbiamo fare un ragionamento sulle cose che magari non abbiamo fatto bene dal punto di vista dello staff, e dopo delle cose da migliorare. Sappiamo che fino a dieci giorni fa eravamo la squadra migliore in attacco, adesso ci siamo persi, e forse non c’è nemmeno un motivo. Bisogna riprendere con fiducia, insieme, senza pensare che il cambiamento arrivi da qualche parte o che te lo porti qualcuno al palazzetto, dobbiamo essere noi, con fatica ed umiltà ad invertire questo periodo. È chiaro che noi vogliamo andare più in alto possibile, questa era la sesta semifinale in due anni, però se avevamo detto che volevamo andare a caccia di finale, stavolta siamo stati dei cacciatori con una cattiva mira. Su questo dobbiamo riflettere prima di pensare agli altri obiettivi stagionali. Gli avversari hanno giocato forte, sapevamo della forza di Keita, sapevamo del loro muro sul quale bisognava giocare in maniera diversa, ma non siamo riusciti a contrastarli. Chiaro che nessuno fa le cose apposta ma dobbiamo lavorarci".

Queste le parole del libero Massimo Colaci: "Nella mia carriera ho vinto tanto, ma ho anche perso tantissimo. Innanzitutto, bisogna dare i meriti ai nostri avversari, ci hanno creduto. Siamo un po’ diversi rispetto a qualche settimana fa, ma lo sapevamo anche prima della partita, non lo scopriamo adesso che abbiamo perso. Bisogna capire cosa non è andato e andare avanti".