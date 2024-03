Sir Perugia, arriva Verona. Parte la caccia allo scudetto

Cominciano i play-off scudetto e la Sir Susa Vim Perugia ci arriva con qualche pensiero in più rispetto al passato. Stasera alle ore 20,30 a Pian di Massiano sarà ospite la pericolosa Rana Verona. La formula dei quarti di finale è quella canonica, per passare il turno bisogna vincere tre gare. L’allenatore Angelo Lorenzetti ha focalizzato l’attenzione sull’atteggiamento psicologico. Così lo schiacciatore cubano Wilfredo Leòn alla vigilia: "È una di quelle partite che a tutti piace giocare, siamo carichi per iniziare questo percorso. Durante i play-off tante cose che nella stagione regolare sembrano facili diventano un po’ più complicate. Adesso contano solo le vittorie e queste vogliamo". I perugini sperano di poter contare sul miglior opposto tunisino Wassim Ben Tara, in grado di produrre accelerazioni, molto del peso sarà però sulle spalle del regista Simone Giannelli, che dovrà trovare la soluzione migliore in ogni momento. Anche i settentrionali del coach Radostin Stoytchev provengono da una sconfitta nell’ultima giornata di stagione regolare e arriveranno rabbiosi all’appuntamento. Tra gli ospiti il punto di riferimento in attacco è lo schiacciatore sloveno Rok Mozic mentre a muro il vigilato speciale è il centrale bulgaro Aleks Grozdanov. Due gli ex in campo, sono il centrale Sebastian Solé ed il libero Massimo Colaci. Trentasette i precedenti tra le due formazioni con trenta vittorie della Sir Susa Vim Perugia e sette successi della Rana Verona. L’ultimo confronto diretto lo scorso 11 febbraio per la sfida di ritorno di regular season con vittoria dei veneti a Perugia 2-3 (parziali di 20-25, 25-21, 14-25, 25-17, 13-15).

La gara sarà visibile sulla piattaforma volleyball world Italia che le trasmette ai propri abbonati in diretta streaming.

Ingresso al Palabarton. La società bianconera comunica che domani sera le porte del PalaBarton apriranno alle ore 19 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2 - D2 - D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 17:30 circa.

: Giannelli - Ben Tara, Russo - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L). VERONA: Spirito - Keita, Grozdanov - Cortesia, Mozic - Dzavoronok, D’Amico (L).

Arbitri: l’incontro Rossella Piana (MO) ed Andrea Pozzato (BZ).