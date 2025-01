Sir Perugia, c’è la sfida delle sfide. Al PalaBarton arriva l’Itas Trentino. Tifosi mobilitati, diretta su Rai Sport

I riflettori della superlega maschile si rivolgono sul palasport di Pian di Massiano dove è in programma la sfida delle sfide. Prima contro seconda del campionato italiano. La capolista Sir Susa Vim Perugia se la vedrà con l’Itas Trentino, una delle sue rivali più accanite oggi pomeriggio (ore 18) con diretta su Rai Sport. Sarà la cinquantasettesima battaglia tra le due antagoniste. La sedicesima giornata di campionato costituisce il terzo confronto stagionale tra le due. Sarà una sfida intrigante con una cornice di pubblico davvero pazzesca, con il record di presenze sugli spalti che potrebbe essere ritoccato. C’è curiosità per vedere chi saranno i titolari schierati dal tecnico Angelo Lorenzetti che ha quasi tutti gli effettivi a disposizione. Gli umbri sono pronti alla battaglia con lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che scalpita per tornare in campo e l’opposto tunisino Wassim Ban Tara che vuole dimostrare tutto il suo valore. Venderanno cara la pelle gli uomini dell’allenatore Fabio Soli che hanno ancora la speranza di poter sorpassare la rivale in classifica. Il bilancio storico sorride agli umbri che hanno conquistato la vittoria 27 volte e ceduto in 23 occasioni. A caccia di record Oleh Plotnytskyi che con cinque punti raggiungerebbe quota 200 mentre Sebastian Solé con quattro punti taglierebbe il traguardo dei 2’600 in carriera.

Giannelli, Ben Tara, Solé, Loser, Semeniuk, Plotnytskyi, Colaci.

TRENTO: Sbertoli, Rychlicki, Bartha, Resende Gualberto, Lavia, Michieletto, Laurenzano.