Sir Perugia da applausi, piegata anche Milano. I Block Devils volano, spettacolo al palazzetto

SIR SUSA VIM3ALLIANZ MILANO1(25-22, 23-25, 25-22, 25-19)

Ben Tara 21, Plotnytskyi 19, Semeniuk 8, Giannelli 8, Loser 6, Russo 5, Colaci (L1), Ishikawa 5, Solé, Herrera. N.E. – Candellaro, Cianciotta, Zoppellari, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti.

MILANO: Reggers 25, Otsuka 11, Schnitzer 4, Caneschi 3, Kaziyski 2, Zonta 1, Catania (L1), Gardini 17, Barotto 2, Piano 1, Porro, Louati. N.E. – Larizza, Staforini (L2). All. Roberto Piazza.

Arbitri: Giuseppe Curto (TS) e Serena Salvati (RM). SIR (b.s. 15, v. 12, muri 12, errori 7). ALLIANZ (b.s. 17, v. 6, muri 13, errori 9).

Festa grande per la Sir Susa Vim Perugia che, in un palasport gremito di pubblico, con tanti giapponesi festanti, e alla presenza della sindaca Ferdinandi, ha ottenuto il successo. Non è stato semplice però, l’ostica Allianz Milano ha venduto cara la pelle, e solo con una grande personalità i block-devils hanno avuto la meglio. Comincia bene per i locali con Ben Tara in evidenza (10-5). Kaziyski toglie le castagne dal fuoco e il muro comincia a funzionare, ma senza recuperare troppo del divario (15-12). Plotnytskyi (sarà eletto mvp della gara) va a segno con grande regolarità (24-19). Tre palle-set sono annullate ma alla quarta Semeniuk sbarra la strada all’attacco avversario e con un muro sancisce il vantaggio. Secondo parziale che inizia nel segno di Otsuka (0-4). È il muro a consentire di rimettere in carreggiata i locali (7-8). Per l’aggancio bisogna attendere un ace di Giannelli (11-11). La difficoltà dei perugini è quella di arginare Reggers che martella e punisce sempre (20-21). Finale incandescente con Otsuka che pareggia i conti. Nella terza frazione i lombardi partono forte con Gardini in gran spolvero (3-7). Non funziona nulla e le cose si mettono malissimo (9-16). Giannelli suona la riscossa e in un batter d’occhio la situazione si raddrizza (17-17). Plotnytskyi ed Ishikawa si caricano la squadra e la portano a conquistare il due a uno. Il quarto parziale è ad inseguire (5-7). Ben Tara si esalta e rovescia (10-9). Si avanza a braccetto sino a che Russo va dai nove metri e provoca lo scollamento (20-16). Nessun sussulto, il punto finale è di Semeniuk.