Sir Perugia da urlo. In cinquemila al PalaBarton

PERUGIA – Ci sono cose buone e cose meno buone nel successo pieno colto dalla Sir Susa Vim Perugia domenica, conquistare i tre punti in palio non serviva per una classifica già delineata, ma la squadra bianconera ha voluto divertire il suo pubblico nello scontro al vertice della superlega maschile. Un palazzetto da brividi, gremito al massimo della sua capienza, con quasi cinquemila spettatori, ha spinto i block-devils al successo contro la capolista Trento. Il palleggiatore Simone Giannelli ha affermato: "Bellissimo giocare in un palazzetto così, spero sia solo un assaggio in vista dei play-off, abbiamo bisogno di un Pala-Barton così infuocato. Questa partita serviva anche a noi, abbiamo bisogno di giocare partite ad alto livello. Sinceramente speravo che loro giocassero con la formazione tipo, sono contento che l’abbiano fatto. L’ultimo set Trento ha dato spazio alla panchina, avendo la champions league da giocare è normale che abbiano fatto delle scelte. Sono contento anche perché alla fine sono questi dei parziali strani da giocare, perché gli altri giocano tranquilli e tu sei costretto a vincere, Invece, abbiamo lo interpretato bene perché abbiamo pensato al nostro gioco. Sono contento, abbiamo ovviamente delle cose da sistemare come è giusto che sia, ma andiamo a casa sereni. Contro squadre così devi giocare bene in attacco, altrimenti fai fatica. Abbiamo avuto dei momenti di alti e bassi, ma è normale quando incontri squadre così attrezzate, è sempre difficile trovare un punto debole. Siamo stati bravi, sicuramente dobbiamo cercare di avere ancora più continuità". La classifica: Trento 55, Perugia 50, Piacenza 40, Civitanova Marche 37, Verona 36, Monza 36, Milano 36, Modena 27, Cisterna 23, Padova 18, Taranto 14, Catania 6.