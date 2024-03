Sir Perugia Debutto vincente ai play off

SIR SUSA VIM

3

RANA VERONA

1

(23-25, 25-16, 25-21, 25-19)

: Ben Tara 18, Semeniuk 24, Russo 16, Resende Gualberto 9, Giannelli 5, Leòn 1, Colaci (L1), Plotnytskyi 12, Ropret, Herrera, Held. N.E. – Solé, Candellaro, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti.

VERONA: Esmaeilnezhad 23, Dzavoronok 13, Mozic 12, Grozdanov 5, Zingel 1, Spirito 1, D’Amico (L1), Keita 6, Sani 2, Zanotti, Mosca. N.E. – Jovovic, Cortesia, Bonisoli (L2). All. Radostin Stoytchev. Arbitri: Rossella Piana (MO) ed Andrea Pozzato (BZ). SIR (b.s. 14, v. 9, muri 10, errori 4). RANA (b.s. 9, v. 7, muri 4, errori 4).

L’esordio dei play-off è positivo per la Sir Susa Vim Perugia che nei quarti di finale inizia con un successo, forse neppure troppo faticoso. Osservando i block-devils all’opera la sensazione è che ci sia ancora un buon margine di crescita nel gioco. Stavolta la formazione bianconera non ha steccato l’appuntamento ed ha superato la Rana Verona, ma ha dovuto rimontare un set di svantaggio che ha sperperato in malo modo. Qualche cosa di più gli umbri possono fare in battuta e a muro, fondamentali che hanno funzionato solo a tratti. L’attacco però è andato bene ed ha spianato la strada ai padroni di casa che hanno palesato problemi in avvio con Leòn in affanno (3-7). Plotnytskyi lo rileva e dà la scossa, la rimonta ha buon esito con Ben Tara letale (9-9). Si procede a braccetto per un po’ con Esmaeilnezhad (nove colpi vincenti) che è incontenibile ma Semeniuk non è da meno (20-20). Quando la palla scotta gli scaligeri sfruttano il talento e l’impeto di Mozic ma a fare la differenza alla fine è il servizio di Esmaeilnezhad che con due ace consecutivi firma l’uno a zero. Al cambio di campo i problemi per i padroni di casa sembrano cessare con Plotnytskyi che trova il guizzo in attacco trascinando avanti (9-3). Gli ospiti riordinano le idee con Spirito che cerca i centrali ogni volta che può (12-7). A salire in cattedra è Ben Tara che sceglie soluzioni di potenza inaudita, poi a consolidare è Semeniuk (sei volte a segno) che raccoglie ogni imbeccata a rete (22-12). A firmare la parità è un errore al servizio. Nel terzo periodo la situazione si sblocca quasi subito e Giannelli imposta (20-15). Le sostituzioni non servono e Semeniuk (altre sette stoccate a segno) assesta il colpo del due a uno. Il quarto periodo è un monologo della Sir che vola sul 14-7. Qualche errore di troppo ricuce lo strappo (18-15). Semeniuk riparte ed annienta Verona. Sir avanti uno a zero nella serie, un piccolo passo verso la semifinale. Gara-due sarà domenica prossima a campi invertiti, una partita che probabilmente potrà essere diversa, ma dalla quale si attendono altre risposte.