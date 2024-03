Sir Perugia, esame Milano: "Sarà una gara molto tosta"

Ultimo passo verso i play-off scudetto, il ventiduesimo appuntamento di superlega maschile è in programma oggi e chiude la stagione regolare. Alcuni verdetti sono già noti, come i primi due posti nella griglia degli spareggi per il tricolore, la Sir Susa Vim Perugia è la seconda tra le teste di serie e sarà abbinata nella serie dei quarti di finale, che si giocano al meglio delle tre vittorie su cinque gare, alla settima classificata. Nel fine settimana saranno definite tutte le posizioni, ma al momento c’è una grande bagarre per la griglia d’ingresso con la Allianz Milano, avversaria della giornata, che potrebbe essere rivale anche nel primo turno degli spareggi. I meneghini diretti da coach Roberto Piazza cercano punti tra le mura amiche nella speranza di avere una strada meno complicata. I ragazzi del tecnico Angelo Lorenzetti sanno di avere un compito difficile ma sono anche coscienti che l’impegno sia da sfruttare per mettere a punto gli ultimi dettagli. Gli ospiti proveranno a centrare il successo facendo leva sullo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk e sul centrale Roberto Russo che con otto punti raggiungerebbe quota 1000 nelle stagioni regolari. Alla vigilia parla lo schiacciatore Tim Held: "L’ultima prima dei play-off sarà sicuramente una partita molto tosta. Milano è una grande squadra, molto forte, lo abbiamo visto e lo ha dimostrato più volte durante la stagione. Loro vorranno fare certamente una grande partita, noi ci stiamo allenando bene in questo periodo, dobbiamo andare su e darci dentro perché è una partita importante come lo sono tutte nel campionato italiano. Siamo concentrati solo sul match di domani che sarà sicuramente una grande sfida. Poi penseremo ai quarti di finale". Ventotto i precedenti tra le due formazioni, ventuno le vittorie degli umbri, sette quelle dei settentrionali.

: Giannelli – Ben Tara, Resende – Russo, Leòn – Semeniuk, Colaci (L).

Arbitri: Zavater e Rossi.