Sir Perugia, grande rimonta. Solè: "Dobbiamo migliorare"

La rimonta superlativa fatta dalla Sir Susa Vim Perugia domenica contro Piacenza ha denotato il carattere della squadra bianconera. Al tie-break i block-devils hanno annullato tre palle-match, e vinto con due muri consecutivi del centrale argentino Sebastian Solé (nella foto) che ha detto: "Partenza brutta e diverse imprecisioni e questo dobbiamo migliorarlo. Poi sotto due a zero abbiamo fatto una bella rimonta con pazienza e qualità ed abbiamo vinto una partita che è stata davvero molto difficile. Però, aldilà della vittoria che nasconde un po’ la situazione, ci sono tante piccole cose da sistemare". Anche l’esperto alzatore Simone Giannelli si è mostrato sereno: "Sono felice perché vincere per la seconda volta dopo aver giocato due set in cui non siamo entrati in partita è incredibile. Molto demerito nostro inizialmente, dobbiamo entrare più aggressivi nella partita. Dal terzo set siamo stati bravi a non mollare mai. Ringrazio il pubblico perché anche dopo averci visto stentare hanno continuato a sostenerci, ci danno la giusta carica. Abbiamo vinto per due palloni, abbiamo tutti da migliorare, io per primo".

Il parere del tecnico Angelo Lorenzetti: "Nel rispetto di Piacenza che ha un valore alto nel gioco e che come noi ha qualche problema fisico, non posso dire che era meglio perdere perché è chiaro che la classifica conta. Siamo felici ma ci sono cose che non sono andate bene, e dobbiamo cambiarle, Piacenza è una squadra che abbassa molto la qualità dell’attacco avversario. In ricezione abbiamo avuto un rendimento basso, siamo capaci di avere molto di più dal nostro bagher e non possiamo approcciare così le partite. I tifosi ci hanno preso per mano e ci hanno trascinato, li ringrazio e dico ai giocatori che noi dobbiamo fare la nostra parte".