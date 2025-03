Sir Perugia IN EUROPA. Kamil Semeniuk: : "E ora la Champions. Restiamo concentrati»

PERUGIA – Un inizio scoppiettante nei play-off per la Sir Susa Vim Perugia che sapeva di trovare una rivale determinata. Modena, settima nella stagione regolare, se l’è giocata rischiando il tutto per tutto. Tra i block-devils è tornato ad alto livello lo schiacciatore Kamil Semeniuk: "Siamo molto felici perché abbiamo vinto. Non conta come, ma è importante vincere. Abbiamo festeggiato per il primo punto messo a segno, ma ora concentriamoci, martedì si gioca in champions league. Il primo set lo abbiamo perso, secondo me capita frequentemente questa situazione, negli spareggi per lo scudetto tutti si aspettano una grande partita ed è stato così. Noi giocatori abbiamo sentito un po’ di pressione, non siamo stati subito al 100%, ci sono stati alti e bassi inizialmente. Ci sono stati anche momenti in cui siamo stati in difficoltà, sotto di quattro o cinque punti, abbiamo provato a recuperare e quasi siamo riusciti a farlo.

È stata una grandissima battaglia, ma è solo la prima. Ne mancano due per vincere questo quarto di finale, adesso andiamo a Modena dove giocare è molto difficile, comunque nei play-off non cambia niente dove si gioca, perché abbiamo sentito un po’ di pressione anche quando abbiamo giocato in casa. Adesso ci attende la sfida di Monza in champions league, vediamo come sarà, loro si sono concentrati maggiormente su questo appuntamento perché non hanno più partite di campionato. In queste due partite cerchiamo la qualificazione per la final-four".

Il regista Simone Giannelli predica prudenza: "I nostri avversari hanno combattuto punto su punto per ogni pallone, De Cecco ha fatto girare bene la squadra, e ci hanno messo grande pressione al servizio. Tutto come previsto, andrà così anche le prossime partite. Bisogna essere equilibrati nel capire cosa si può fare di meglio, bisogna analizzare tutto. A Modena mi aspetto che loro forzeranno ancora di più. Adesso c’è da mettere la testa nello scatolone e pensare alla prossima. Però il primo set l’abbiamo recuperato, ci credevo sinceramente, siamo arrivati attaccati ma è chiaro che il recupero è meglio farlo prima, così arrivi ad un punteggio più tranquillo".

Alberto Aglietti