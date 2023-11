Sir Perugia, la carica di Solè. "A Monza per dare battaglia. Poi nel mirino la Supercoppa»

Si avvicina il primo obiettivo della stagione e continua incessante il lavoro che tende al miglioramento d’intesa e di condizione per la formazione targata Sir Susa Vim Perugia. Sabato pomeriggio i bianconeri partiranno alla volta di Monza, prima trasferta stagionale. Sarà in realtà una mini-tournée per i block-devils che in terra brianzola giocheranno domenica (ore 19,30) e poi si trasferiranno a Biella dove martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre disputeranno la finale della supercoppa italiana, primo trofeo stagionale in palio. Un passo alla volta è però il diktat a Pian di Massiano con l’allenatore Angelo Lorenzetti intenti al momento a preparare la sfida difficile contro i lombardi. A presentare il match è il centrale argentino di passaporto italiano Sebastian Solé: "La prima trasferta sarà subito un test molto impegnativo per noi. Monza è una squadra importante, con un palleggiatore dal gioco veloce e imprevedibile e con attaccanti di qualità e dalle caratteristiche differenti. Non a caso nella prima giornata hanno espugnato Civitanova giocando un match importante. Noi veniamo da una settimana piena di lavoro, ci stiamo amalgamando e stiamo prendendo man mano confidenza con il sistema di gioco e le richieste tecnico-tattiche del nuovo allenatore. Scenderemo in campo per dare battaglia e per conquistare la posta in palio, cosa che sarebbe anche un buon viatico in vista della final-four". Saranno tre gare in quattro giorni che avranno necessità di avere a disposizione l’organico nelle condizioni migliori possibili. A questo proposito il palleggiatore sloveno Gregor Ropret, reduce da un infortunio, si sta allenando regolarmente con la squadra. Il centrale palermitano Roberto Russo, invece, sembra abbia ancora da fare un po’ per avere un completo recupero.