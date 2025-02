Sir Perugia, non puoi sbagliare al PalaBarton. Oggi arriva il fanalino di coda Monza

La classifica della superlega maschile è intrigante, a due gare dal termine della stagione regolare la vetta della Sir Susa Vim Perugia resta in discussione. Oggi pomeriggio con fischio d’inizio fissato per le ore 18 giocano ancora in casa i block-devils che ricevono alla propria residenza il fanalino di coda Mint Monza, squadra che appena dieci mesi fa giocava la finale scudetto. La differenza in classifica è sostanziosa, con la capolista che ha 51 punti e i brianzoli che ne hanno 13, meno di un terzo sono anche le vittorie, 18 quelle umbre e 5 quelle dei monzesi. I padroni di casa diretti dall’allenatore Angelo Lorenzetti sono fiduciosi per essere tornati a disporre dell’intero organico. Guai a prendere sottogamba l’impegno ma pronti a farsi valere sono il capitano Simone Giannelli, nonché l’esperto libero Massimo Colaci. Dall’altra parte della rete i lombardi del tecnico Massimo Eccheli meditano riscatto essendo posizionati al penultimo posto della graduatoria. Gli ospiti fanno perno sullo schiacciatore tedesco Erik Rohrs e sull’opposto Diego Frascio. Torna ancora da rivale Oleh Plotnytskyi contro quella che fu la sua squadra, dopo la separazione da Zaytsev, l’unico ex tra gli avversari è il centrale Thomas Beretta. A caccia di record nella stagione regolare c’è Roberto Russo che con un punto arriverebbe ai 100; in questo anno Simone Giannelli con due punti toccherebbe i 100; in carriera Agustin Loser con quattro punti arriverebbe agli 800. Come sempre la partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv e su Dazn. I precedenti disputati sono trentotto i perugini ne hanno vinti trenta e persi otto. I fischietti Michele Brunelli (AN) e Stefano Cesare (RM).

Possibile sestetto Perugia: Giannelli ad alzare in diagonale con Ben Tara, Russo e Loser centrali, Semeniuk ed Plotnytskyi attaccanti di banda, libero Colaci.Monza: Kreling in regia e Frascio opposto, Averill e Beretta al centro, Marttila e Rohrs schiacciatori, Gaggini libero.