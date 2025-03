Sir Perugia, ora i play off. La carica di Giaccardi

Squadra al lavoro in vista di gara 1 dei quarti dei play off con Modena. Doppia seduta ieri, sala pesi e lavoro a gruppi con la palla al mattino e allenamento tecnico tattico sul taraflex nel pomeriggio per i ragazzi di coach Lorenzetti che incontreranno la squadra di Alberto Giuliani, che nell’ultima di regular season ha battuto in trasferta Milano 3-0 chiudendo il girone di ritorno al settimo posto in classifica con 29 punti. Il gruppo è tornato al lavoro, dopo la trasferta a Piacenza, con la consapevolezza della crescita costante a livello di performance di gioco, che si è tradotta anche domenica in alte percentuali in battuta e attacco, unite a un ridotto numero di errori. Lo ha confermato il vice allenatore bianconero, Massimiliano Giaccardi, ospite a Lunedì Volley: "Il lavoro che stiamo facendo è per cercare di performare a questo livello qui: anche Angelo Lorenzetti è rimasto sorpreso del percorso che abbiamo fatto in battuta perché le sue squadre di solito ottengono tanto, ma sbagliano anche tanto. Invece, soprattutto nel fondamentale della battuta, ultimamente siamo la squadra che sbaglia meno e ottiene di più!". Domenica al PalaBanca Sport di Piacenza la squadra ha chiuso con 15 ace e 16 errori e la settimana precedente, in casa con Monza, 14 ace e 14 errori. Equilibrio anche nel match ancora precedente, sempre al Pala Barton Energy, con Milano: 12 ace e 15 errori. Sono numeri assolutamente incredibili, non usuali in Superlega: risultati che denotano un lavoro efficace a livello di forza e di tecnica, ma anche a livello mentale. "Noi stiamo allenando il fatto che la nostra battuta deve essere una battuta che con costanza mette sotto pressione la linea di ricezione avversaria, non ci concentriamo sul “dobbiamo sbagliare meno”, ma ci concentriamo sul “dare continuità e costanza alla pressione della squadra avversaria”. Certamente se una squadra sbaglia meno ha più probabilità di mettere sotto pressione la linea di ricezione avversaria, però l’idea è quella di attaccare: la propensione è “facciamo”, non cosa non dobbiamo fare. La costanza di rendimento adesso è questa semplicemente perché abbiamo tolto di mezzo il discorso del rischio. Spingere di più e limitare gli errori non è un rischio, è il risultato di un lavoro". Una crescita del livello di performance di squadra si evidenzia anche nella correlazione muro-difesa, confermata dall’ottimo lavoro dei centrali: "Infatti, il grande lavoro che stanno facendo i nostri centrali è proprio questo – spiega Giaccardi – che è molto importante l’efficienza, l’efficienza di muro. Prima di tutto cerchiamo di evitare di prendere dei maniout: tocchiamo e piuttosto rinunciamo a qualche muro punto, con la logica che la squadra è più importante! Se faccio due muri punto e prendo quattro maniout, è meglio che io faccia cinque tocchi positivi e magari nessun muro punto!". E’ attiva la vendita dei biglietti per gara 1 dei quarti. E’ possibile acquistare i tagliandi in tutti i punti vendita abilitati e on line sul circuito vivaticket.