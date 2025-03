Sir Perugia, record sugli spalti. In vetta alla classifica del pubblico: è il dato più alto degli ultimi 30 anni. Gino Sirci: "Qui è uno spettacolo»

La grande pallavolo attira sempre più appassionati. Non solo vittorie e trofei conquistati sul parqet, ma anche record sugli spalti. La Sir Susa Vim Perugia continua a macinare primati e lo ha attestato nei giorni scorsi anche la Lega Pallavolo Serie A che ha pubblicato una speciale classifica che certifica un aumento di pubblico dell’11% in Regular Season: raggiunti quasi 3.000 spettatori di media, il dato più alto degli ultimi 30 anni.

"È cresciuto in maniera significativa – rende noto la Lega Pallavolo serie A – il numero di appassionati di volley che hanno voluto godersi lo spettacolo della SuperLega Credem Banca dal vivo con un incremento di ben 40.080 spettatori: dai 353.325 spettatori totali della stagione 2023/24 ai 393.405 della stagione regolare 2024/25. Un aumento dell’11.34% che ha portato ad una media di quasi 3.000 spettatori a partita (di media 2.980), il valore più alto, almeno degli ultimi 30 anni, da quando vengono raccolti i dati esatti di pubblico".

E la prima squadra in questa speciale classifica del pubblico totale più presente è la Sir Susa Vim Perugia, con 47.244 spettatori negli 11 match di regular season al PalaBarton Energy: sarebbero, conti alla mano, 4.300 spettatori in media a partita. Merito della passione dei tifosi bianconeri, che oltrepassano i confini regionali perché la Sir Susa Vim Perugia ha gruppi di tifoserie sparse per tutta Italia. Merito della squadra, che è sempre impegnata ad elevare le proprie performance sul campo conquistando risultati eccellenti, merito di tutto lo staff tecnico, che quotidianamente si prodiga per mettere al centro il gruppo squadra e accrescere con costanza il suo rendimento, merito dello staff dirigenziale, sempre presente e pronto a supportare il club garantendo ogni giorno le migliori condizioni di lavoro possibili e merito del presidente Gino Sirci, che sa bene quanto la spinta e l’urlo del pubblico sia un fattore fondamentale per i giocatori e, proprio per questo, ogni settimana incita i tifosi a sostenerli sempre di più, perché i risultati si conquistano insieme. "Avevo chiesto un urlo e abbiamo migliorato- ha spiegato il presidente Sirci – In questo palazzetto si canta e lo stiamo facendo benissimo, trascinati dalla la Curva Nord e dai Sirmaniaci. Ma tutti gli spettatori devono anche urlare: se si urla, quando c’è punto, i nostri giocatori si caricano, quindi dobbiamo fare quell’urlo rabbioso".

"Abbiamo cominciato a fare bene – ha detto ieri il presidente nell’immediato post partita di Gara 1 dei Quarti con Modena – io penso che, continuando, faremo anche meglio. Il pubblico è un valore a Perugia e in questo palazzetto si vede sempre un bellissimo spettacolo, tanti canti, però ci serve anche un urlo rabbioso quando facciamo punto: questo dobbiamo farlo perché carichiamo i giocatori. Il pubblico puo’ essere ancora più determinante".

La conferma di quanto detto dal presidente, sul potere che l’urlo rabbioso ad ogni punto ha sul caricare i giocatori, è arrivata direttamente dal capitano, Simone Giannelli nelle sue dichiarazioni al temine di Gara 1: "Per noi giocare con questo pubblico è sempre bello, quindi siamo contenti che anche l’altra sera fosse pieno nonostante l’orario e spero sarà ancora più pieno alle prossime".