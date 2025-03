Sir Perugia, ribaltata Modena al PalaBarton. Vittoria in rimonta in gara 1 dei quarti playoff

SIR SUSA VIM

3

VALSA GROUP MODENA

1

(23-25, 32-30, 25-22, 25-18)

: Semeniuk 16, Ben Tara 16, Plotnytskyi 15, Loser 12, Solé 7, Giannelli 7, Colaci (L1), Ishikawa, Zoppellari, Usowicz, Cianciotta. N.E. – Herrera, Candellaro, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti.

MODENA: Daviskyba 19, Buchegger 17, Gutierrez 14, Anzani 8, Mati 6, De Cecco 1, Federici (L1), Abulubaba 2, Massari 1, Stankovic 1, Uriarte. N.E. – Sanguinetti, Rinaldi, Gollini (L2). All. Alberto Giuliani.

Arbitri: Mauro Goitre (TO) e Ubaldo Luciani (AN).

SIR (b.s. 17, v. 6, muri 10, errori 9).

VALSA (b.s. 21, v. 10, muri 7, errori 11).

I play-off sono complicati, questo è noto, ma la Sir Susa Vim Perugia se n’è accorta sulla sua pelle, dovendo impegnarsi a fondo per recuperare una partita che si stava mettendo male. Per battere l’ostica Valsa Group Modena che in classifica aveva la metà dei punti, ma che ha giocato in maniera aggressiva e sbarazzina, i block-devils hanno dovuto essere pazienti, attendendo il momento giusto per scoprire il fianco ai rivali. La condizione fisica dei bianconeri è tale da mantenere la fiducia per il prosieguo del torneo. La punta di diamante Oleh Plotnytskyi, che ha ricevuto il premio di miglior realizzatore in battuta della regular season prima del fischio d’inizio, è riuscita a garantire la continuità che si cercava. Ci hanno impiegato un set i perugini a trovare il ritmo, poi, si sono sciolti e sono passati alla cassa a riscuotere. Una gara che si è messa in salita con gli ospiti incisivi in battuta e spietati in attacco (4-7). La reazione di Plotnytskyi è valsa il momentaneo aggancio ma poi gli ospiti sono tornati ad accelerare ed hanno fatto il vuoto con Gutierrez e Davyskiba sugli scudi (17-22). Sul finale Giannelli dai nove metri ha tirato fuori dal cilindro delle cose pregevoli, annullando cinque palle-set, ma alla sesta Buchegger ha chiuso di potenza e conquistato l’uno a zero. I padroni di casa sono partiti meglio nella seconda frazione, Plotnytskyi ha trovato le sicurezze in attacco ma Buchegger si è rivelato micidiale (19-18). Allo sprint la grande incisività di Ben Tara (sei punti) ha fatto guadagnare due palle-set ma poi la situazione si è rovesciata e ai vantaggi Semeniuk ha trascinato alla parità. Il terzo periodo è cominciato in salita con Davyskiba che ha provato la fuga (9-11). Giannelli ha preso in mano la squadra facendole ribaltare la situazione (22-19). Nel finale è stato di Loser il punto del due a uno. Il quarto set è in equilibrio sino al 12-12. Qui è uscita fuori la classe di Semeniuk, la potenza di Ben Tara e l’estro di Plotnytsky che ha portato al successo. Pandemonio a Pian di Massiano.