Sir Perugia, rullo compressore in Champions. Secco 3-0 al Ceské e primo posto nel girone

CESKÉ BUDEJOVICE 0 SIR PERUGIA 3 (25-27, 22-25, 16-25)

CESKÉ BUDEJOVICE: Brichta 9, Rodrigues 9, Sedlácek 8, Taylor-Parks 6, Lestina 6, Emmer 2, Michalek (L), Pitner, Smazik, Nikpoor, González. N.E. – Okolic. All. Zdenek Smejkal.

PERUGIA: Ishikawa 15, Semeniuk 12, Herrera 12, Loser 10, Solé 6, Giannelli 1, Colaci (L1), Ben Tara, Cianciotta, Piccinelli. N.E. - Candellaro, Zoppellari,. All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Stanislava Simic (SRB) e Pawel Burkiewicz (POL).

JIHOSTROJ (b.s. 14, v. 3, muri 5, errori 7).

SICOMA (b.s. 16, v. 8, muri 6, errori 6).

PERUGIA – Non è stata una passeggiata, ma la quinta diornata della fase a gironi di champions league ha visto trionfare ancora in tre set la Sir Sicoma Colussi Perugia. Cammino senza macchie in ambito continentale per i block-devils che si sono mostrati estremamente concentrati e determinati ad ottenere il risultato. Il primo posto è adesso matematico, senza perdere neanche un set in cinque gare, ma per superare una Jihostroj Ceské Budejovice sostenuta a gran voce dai suoi tifosi si sono dovuti impegnare a fondo i bianconeri. I campioni d’Italia sono andati in trasferta privi del centrale Russo e dello schiacciatore Plotnytskyi, entrambi convalescenti per gli infortuni accusati, che sono rimasti a casa per seguire il programma di recupero personalizzato. Per il giocatore ucraino è prevista una nuova rivalutazione, mediante risonanza magnetica che sarà eseguita nel tardo pomeriggio di oggi. L’assetto di partenza è quello che si poteva immaginare, scelte obbligate in tutti i ruoli tranne che per l’opposto, viene scelto Herrera per questa partita, di sicuro un premio per la sua tenacia dimostrata sul finire della gara di domenica scorsa, ma anche per far rifiatare Ben Tara in questo periodo in cui bisogna centellinare gli sforzi. La partenza è buona con Giannelli in battuta e gli ospiti vanno avanti di tre lunghezze, la reazione di Lestina ricuce lo strappo (6-7). Herrera ed Ishikawa cominciano a mettere in chiaro le cose con attacchi potenti (9-13). Il margine resiste sino a quando Rodrigues al servizio si scatena e rovescia (19-18). Finale spalla a spalla con Semeniuk che compensa gli errori (ben tredici), ai vantaggi Perugia esulta. Nel secondo frangente sono i padroni di casa a guadagnare tre punti, Ishikawa cambia marcia ed aggancia (14-14). Solé si mette in mostra prendendo il comando e Ishikawa lo segue mettendo a distanza i rivali (16-21). Il due a zero è firmato da Herrera. Nel terzo parziale è di Loser il primo strappo (5-9). Cominciano a mancare le forze ai cechi e Semeniuk prende in mano il gioco (8-15). L’ultimo ad arrendersi è Britcha ma il successo non sfugge agli umbri.

Alberto Aglietti