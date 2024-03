Sir Perugia, secondo atto. Stasera la sfida a Verona

Procedono i play-off scudetto che sono entrati nel vivo, le prossime sfide sono in programma oggi. Ci sarà la diretta su Rai Sport (ore 20,30) per la Sir Susa Vim Perugia che disputa il secondo atto dei quarti di finale. Giocheranno in trasferta, a campi invertiti, una gara-due che vede con le spalle al muro la Rana Verona che deve riequilibrare la serie apertasi con il successo dei block-devils. Sul piano psicologico la partita si prospetta molto più delicata per gli scaligeri che sono in svantaggio di una partita, ma è chiaro che il peso dei favori del pronostico è tutto sulle spalle dei bianconeri. Uno a zero per gli umbri, ma per passare il turno bisogna vincere tre volte, e dunque il risultato è ancora apertissimo. I gialloblu di coach Radostin Stoytchev avranno l’opportunità di giocare in casa, un vantaggio per quanto riguarda il sostegno del pubblico amico. La partita sarà sicuramente diversa da quella vista mercoledì scorso a Pian di Massiano. Diverso sarà, soprattutto, l’atteggiamento della squadra veneta, che probabilmente disputerà una prova più concreta rispetto a quattro giorni prima. È facile prevedere che, come aveva fatto in trasferta, cercherà di prendere subito l’iniziativa il team locale cercando di far prevalere la straordinaria esuberanza dello schiacciatore sloveno Rok Mozic. Dall’altra parte della rete sarà senza dubbio indispensabile che gli uomini del tecnico Angelo Lorenzetti tengano alto il rendimento della ricezione e non subiscano troppi ace. In attacco, invece, basterà ripetere la buona prova offerta con lo schiacciatore Kamil Semeniuk che è stato devastante. Due gli ex in campo, sono il centrale Sebastian Solé ed il libero Massimo Colaci, mentre in panchina c’è Lorenzetti. Il bilancio degli scontri diretti pende in favore degli umbri, che hanno vinto trentuno precedenti dei trentotto disputati. La gara sarà visibile sulla piattaforma volleyball world Italia che le trasmette ai propri abbonati in diretta streaming. Arbitreranno l’incontro Mauro Goitre (TO) e Vincenzo Carcione (RM).

: Giannelli ad alzare e Ben Tara opposto, Russo e Resende Gualberto al centro, Plotnytskyi e Semeniuk di banda, Colaci libero.