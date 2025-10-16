Sir Perugia "Siete l’orgoglio della città"

Meno di una settimana al debutto in superlega maschile per la Sir Susa Scai Perugia (nella foto) che ieri mattina si è presentata ufficialmente alla città nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori e ieri sera si è ritrovata insieme agli sponsor. L’ottantunesima edizione del campionato italiano avrà il suo fischio d’inizio lunedì 20 ottobre con Perugia in trasferta a Monza, la squadra sta lavorando duramente per farsi trovare pronta. Anche nella stagione passata i block-devils hanno messi trofei in bacheca, la formazione bianconera è partita bene incamerando la supercoppa ed ha terminato alla grande con la conquista della champions league. Logico, pertanto, che ci possa essere un’aspettativa altissima per l’annata ventura. Il presidente Gino Sirci è apparso come sempre moderatamente fiducioso: "Vincere 15 trofei in 12 anni è una bella storia. Speriamo di continuare a fare risultati. Noi vorremmo fare la storia sportiva di Perugia, essere ricevuti nella più prestigiosa sala comunale è un onore, speriamo di essere degni di questa considerazione che ci hanno riservato le massime autorità della città. Il campionato è duro, ma noi siamo forti e perciò speriamo di essere all’altezza. Sono sicuro che qualcosa di buono uscirà come tutti gli anni. Abbiamo allestito un organico ancor più forte, per fare questo è stato necessario investire una cifra ancor più consistente. I giocatori bravi costano e per averli bisogna pagarli. Abbiamo due campioni del mondo come Giannelli e Russo che hanno brillato in nazionale, è un orgoglio sicuramente, siamo super felici di questo. La nostra Società sportiva è come una grande famiglia, ci sono molti sponsor che sostengono il progetto, quelli storici danno l’esempio. Ad ogni modo i conti si faranno alla fine". Si è mostrata per pochi minuti la sindaca Vittoria Ferdinandi che ha affermato: "Siamo nel cuore della società civica, l’amministrazione comunale pensa che la squadra sia un elemento fondamentale per la crescita del territorio. Lo sport è un traino prezioso per la comunità, al palasport si trova un ambiente ideale per condividere la passione di tante persone diverse e questo è bellissimo. Ci aspettiamo grandi cose dalla squadra". Sintetica la chiusura dell’assessore allo sport Pierluigi Vossi: "Ho potuto partecipare a qualche seduta di allenamento nelle settimane scorse ed ho apprezzato il lavoro portato avanti dal tecnico Lorenzetti che ritengo abbia uno spazio importante, è davvero una persona speciale e credo che sia una fortuna per gli atleti averlo con loro". Parole sempre misurate quelle di coach Angelo Lorenzetti: "Le squadre complete sono parecchie, quando c’è incertezza e competizione, c’è anche il sale dell’agonismo, sappiamo di dover lavorare per superare gli altri. Abbiamo una rosa completa, senza che questo possa essere interpretato come giudizio negativo per quelli che c’erano prima. Come gli altri anni abbiamo una grande consapevolezza e sappiamo che tutti saranno essere utili".