Sir Perugia travolgente. Piegata anche Padova

SIR SUSA VIM

3

PALLAVOLO PADOVA

0

(25-16, 25-22, 25-21) : Semeniuk 14, Ben Tara 10, Plotnytskyi 9, Resende 7, Giannelli 6, Solé 5, Colaci (L1), Herrera 2, Held, Ropret. N.E. – Leòn, Candellaro, Toscani, Russo (L2). All. Angelo Lorenzetti.

PADOVA: Desmet 6, Garcia Fernandez 4, Gardini 12, Crosato 6, Falaschi 2, Truocchio, Zenger (L1), Cardenas Morales 6, Guzzo 3, Zoppellari. N.E. – Porro, Taniguchi, Beccaro (L2). N.E. - Fusaro. All. Cuttini.

Arbitri: Maurizio Canessa (BA) e Vincenzo Carcione (RM). SIR (b.s. 15, v. 6, muri 5, errori 6). PADOVA (b.s. 13, v. 6, muri 8, errori 9).

Il tre a zero con cui la Sir Susa Vim Perugia ha archiviato la pratica del mercoledì non è troppo merito dei block-devils, ma in parte della differenza di valori tecnici in campo. Ha opposto resistenza la Pallavolo Padova che, non avendo niente da perdere, ha forzato molto in tutti i fondamentali e creando qualche grattacapo ai rivali. Tranne che in avvio, la gara è risultata avvincente, e forse il tre a zero finale è anche un po’ troppo severo. Prestazione buona dell’attacco bianconero con il centrale Flavio Resende Gualberto praticamente perfetto (100%). In virtù di questo risultato gli umbri sono tornati soli in vetta, ma con una gara in più disputata. La gara comincia con Ben Tara subito in evidenza (12-5). Desmet cerca di rispondere ma Giannelli forza il gioco al centro con Resende Gualberto e mantiene inalterato il divario (19-12). Le sostituzioni non servono perché il vantaggio è al sicuro e a sancirlo è un errore avversario. Dopo aver invertito i campi i padroni di casa sono più fallosi ed il punteggio non si sblocca per molto tempo (12-12). Plotnytskyi cresce e porta avanti di quattro ma la ricezione perde colpi e si torna a contatto (17-16). L’ingresso dell’ex Cardenas rende tutto più complicato, allo sprint serve qualche colpo di qualità ed è un ace di Ben Tara a firmare il raddoppio. Nella terza frazione continua a soffrire la ricezione degli umbri costretti ad inseguire (6-9). L’inserimento di Herrera contribuisce a rimettere in asse (14-14). I valori tornano ad emergere e Giannelli firma il punto della vittoria.