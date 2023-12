Sir Perugia, vittoria e primato nel girone. Travolta la modesta Ahmedabad Defenders

AHMEDABAD DEFENDERS

0

SIR SICOMA PERUGIA

3

(18-25, 19-25, 11-25)

AHMEDABAD: Lakshmipuram 7, Ramaswamy 6, Balwan 6, Senica 3, Appavu 1, Rai 1, Tamilvanan (L1), Ullah, Sahaya, Subramaniyam, Ramamoorthy (L2). N.E. – Patel, Mohan, Shetty. All. Sundaresan Dakshinamoorthy.

PERUGIA: Herrera 17, Plotnytskyi 9, Resende Gualberto 5, Solé 4, Semeniuk 3, Giannelli 1, Colaci (L1), Held 6, Candellaro 2, Ropret, Toscani (L2). N.E. – Ben Tara, Leòn, Russo. All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Shin Muranaka (JPN) e Wim Cambre (BEL).

DEFENDERS (b.s. 15, v. 0, muri 3, errori 9). SIR (b.s. 18, v. 4, muri 4, errori 9).

È stata forse la vittoria più agevole colta nelle competizioni internazionali nella storia sportiva dalla Sir Sicoma Perugia. Si è chiusa con un tre a zero senza discussione la seconda partita del mondiale per club, risultato che ha messo al sicuro la prima posizione del girone. C’è stato anche modo di effettuare un discreto turnover tra i block-devils, dando respiro agli elementi più spremuti. I detentori del titolo hanno asfaltato senza pietà la modesta Ahmedabad Defenders che poco ha potuto. Ottima prova del cubano Herrera, il mancino è il miglior realizzatore dei suoi con diciassette palle messe a terra. I perugini hanno vinto la sfida con un servizio più efficace seppure un po’ troppo falloso, ma con un attacco nettamente superiore (69% di squadra contro 40% avversario). Si comincia con gli ospiti che provano subito ad approfittare degli errori altrui per andare n fuga (5-8). Herrera (sei colpi vincenti e 100% offensivo) prende in mano la situazione con attacchi imprendibili e determina la spaccatura (15-21). Non sfugge l’uno a zero. Si riprende con gli italiani che rompono immediatamente l’equilibrio e scattano a condurre (6-10). Balwan cerca di opporre resistenza ma il gap resiste senza grossi problemi (11-15). Spazio a Ropret, Candellaro, Held e Toscani, gli equilibri cambiano e si dimezza lo svantaggio (17-19). La girandola di sostituzioni non impedisce comunque il raddoppio che arriva su errore dei locali.

Nel terzo periodo lo scollamento avviene subito e in maniera decisa (2-10). Provano a fare quello che possono i padroni di casa ma il tasso tecnico è quello che è, e gli errori si moltiplicano a dismisura (6-17). Finale sul velluto che punto della vittoria conquistato da Herrera. Oggi Perugia disputerà la semifinale contro la formazione turca di Ankara.