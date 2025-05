Sir Sicoma Monini Perugia pronta per la final-four di Champions League maschile

PERUGIA – Attesa crescente per il fine settimana del 16-18 maggio, quando si assegnerà il titolo di champions league maschile. La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara per andare a Lodz a giocare in un impianto con una capienza di 11’300 posti. Il ritorno alla formula della final-four renderà lo spettacolo ancora più coinvolgente, con numerosi eventi collaterali per intrattenere il pubblico e regalare una tre giorni ancora più immersiva. Perugia rappresenterà l’Italia in questa competizione in cui sarà protagonista insieme alla formazione turca di Ankara, e alle due squadre polacche di Jastrzebie Zdrój e di Zawiercie.

I block-devils scenderanno in campo nella prima delle due semifinali, in programma venerdì 16 maggio alle ore 20 con Ankara, squadra già affrontata nella fase a gironi, ma che si presenterà con in panchina il nuovo coach, Radostin Stoytchev, che ha assunto la guida tecnica della squadra dopo la separazione anticipata con Verona, prendendo il posto di Igor Kolakovic. L’allenatore bulgaro è tornato ad allenare la squadra turca che aveva già guidato nella stagione 2013-14 conquistando tutte le competizioni nazionali (campionato, coppa di Turchia e supercoppa) e perdendo la finale di champions league contro i russi di Belgorod.

I turchi arrivano a questo epilogo reduci da una stagione complicata, chiusa al quinto posto in campionato dopo il titolo vinto l’anno precedente, e con la definitiva chiusura dei play-off in ottava posizione; reduci anche dalla sconfitta in finale di coppa di Turchia contro il Fenerbahce. I bianconeri arrivano invece a questo appuntamento dopo aver chiuso in due gare la serie al meglio delle tre con Piacenza.

Alberto Aglietti