Sir Sicoma Monini Perugia: Successo Internazionale e Nuove Sfide

PERUGIA – Sono state oltre centocinquanta le testate collegate per seguire la champions league, provenienti da paesi di tutto il mondo. Una copertura mediatica che non ha fatto altro che dare visibilità internazionale alla Sir Sicoma Monini Perugia. Adesso c’è curiosità per vedere quando la Cev avrà elaborato i dati degli spettatoti che hanno tenuto i riflettori accesi sulla grande pallavolo nei tre giorni della manifestazione. Gli umbri hanno attratto i principali network televisivi dal Giappone, mettendo Perugia sotto i riflettori del pianeta. Il presidente Gino Sirci (nella foto) ha ricordato: "Le vittorie internazionali sono quelle che portano in alto la notorietà. Se vuoi essere famoso nel mondo, devi conseguire delle vittorie che fanno parlare e che informano le altre squadre e i tifosi fuori dall’Italia. Le vittorie internazionali come questa sicuramente faranno molto bene ai nostri colori e alla nostra squadra. Un esempio, noi siamo andati a giocare nel 2023 un campionato del mondo a Bangalore, in India, e lo abbiamo vinto. Lo abbiamo vinto contro il Suntory di Osaka. Lo scorso anno il presidente di questa società sportiva nipponica è venuto qui da noi perché voleva organizzare un evento amichevole in Giappone, e ora noi andremo l’8 e il 9 ottobre a fare questa tournée; ma se noi non avessimo vinto il mondiale per club, non l’avremmo fatta. Ci eravamo affermati come squadra top e loro hanno voluto invitarci. Ora che abbiamo conquistato la champions league, in Italia e nel mondo le persone sanno che noi abbiamo vinto questo trofeo". Nel finale di stagione, come è consuetudine, si fanno nuove operazioni di mercato e si chiudono dei rapporti in essere. Alla Sir Susa Vim Perugia è tempo di salutare e ringraziare il giovane schiacciatore Nicola Cianciotta che, in questa stagione con i block-devils, ha giocato il suo primo campionato di superlega. Il 24enne pugliese ha completato quest’anno la batteria degli attaccanti affiancando Semeniuk, Plotnytskyi e Ishikawa. Si porta in dote, dopo questa annata, una supercoppa e una champions. Alberto Aglietti