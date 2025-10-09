Sir Susa Scai Perugia dà spettacolo in Giappone

SUNTORY SUNBUIRDS OSAKA0SIR SUSA SCAI PERUGIA3(19-25, 21-25, 18-25)

OSAKA: Takahashi A. 16, Muserskiy 11, De Armas 4, Shimokawa 1, Kashiwada, Onodera, Ogawa (L), Kamei 3, Kliuka 2, Sato 1, Oniki 1, Fujinaka (L2). N.E. – Sekita, Takahashi R., Kuwada, Kashimura. All. Oliver Lecat e Rio Matsunaga.

PERUGIA: Semeniuk 10, Russo 8, Crosato 7, Cvanciger 7, Giannelli 6, Dzavoronok 3, Gaggini (L1), Plotnytskyi 4, Ben Tara 3, Ishikawa 3. N.E. – Solé, Loser, Argilagos, Colaci (L2). All. Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi.

SUNTORY (b.s. 12, v. 3, muri 5, errori 12). SIR (b.s. 14, v. 8, muri 8, errori 5).

TOKYO (JAP) - Anche a seconda gara dall’evento denominato world challenge series 2025 sorride alla Sir Susa Scai Perugia. Vittoria netta, ancora più del giorno precedente, con una formazione in campo molto diversa da quella utilizzata il giorno precedente. Ancora davanti ad una incredibile platea di appassionati, la prestazione offerta dai block-devils è stata perfetta e non ha lasciato scampo alla Suntory Sunbirds Osaka che ha ceduto in tre set.

La squadra bianconera ha avvicendato tutti i giocatori, mettendo in campo i medagliati reduci dal mondiale (Giannelli, Russo e Semeniuk), mostrandosi impietosa dei propri rivali. Partita tenuta costantemente in pugno, con l’eccezione dell’inizio del terzo set che ha visto i padroni di casa tentare di dare fondo a tutte le proprie risorse prima di arrendersi.

La superiorità degli umbri si è palesata soprattutto nei fondamentali della fase-punto, con la battuta e il muro che hanno messo in difficoltà i rivali, in quest’ultimo ha brillato capitan Giannelli quattro volte a segno. Buona anche la percentuale di attacco complessiva, a denotare l’efficacia perugina in fase di conclusione.

Conclusa positivamente l’esperienza agonistica, la tournée in terra nipponica prosegue per i Block Devils, che oggi sono attesi in ambasciata, dall’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti e continueranno con un programma ricco di appuntamenti collaterali. Il match è stato preceduto da un incontro dei giocatori delle due squadre con i tifosi: bagno di folla per i Block Devils, acclamati dal pubblico giapponese e grande folla di giornalisti, anche questa sera, nella conferenza post-gara, tenuta dai due tecnici.

Alberto Aglietti