Sir Susa Vim Perugia, definito l’organico. Confermata l’ossatura della scorsa stagione

Mancano ancora gli annunci ufficiali, ma l’organico della prossima stagione è già definito per i campioni d’Europa della Sir Susa Vim Perugia. I block-devils hanno confermato l’ossatura della stagione appena conclusa, avendo sotto contratto l’alzatore Giannelli, gli schiacciatori Ishikawa, Plotnytskyi e Semeniuk, i centrali Loser, Russo e Solé, ed avendo prolungato i rapporti con il libero Colaci e l’opposto Ben Tara. I volti nuovi sono in attesa di essere ufficializzati ma per uno, lo schiacciatore ceco Donovan Dzavoronok proveniente da Verona (superlega), è stato fatto ogni documento e c’è l’ufficialità. Gli altri sono prossimi ad essere comunicati, ormai è risaputo che saranno il centrale Federico Crosato ingaggiato da Padova (superlega), il libero Marco Gaggini prelevato da Monza (superlega) ed un opposto giovane che possa dare un pizzico di brio alla squadra. In uscita ci sono l’opposto Herrera che andrà in Turchia, il centrale Usowicz che tornerà in Polonia, il regista Zoppellari che dovrebbe rientrare a Padova, lasceranno la maglia bianconera anche il libero Piccinelli, lo schiacciatore Cianciotta e il centrale Candellaro, con quest’ultimo che potrebbe anche passare tra i dirigenti. Le voci di mercato dicono che dovrebbe essere fatta anche per il giovane alzatore Bryan Argilagos che proviene dalla fucina di talenti della scuola pallavolistica di Treviso dove ha disputato la serie B. Figlio d’arte, il padre è stato molti anni in A2, l’atleta di passaporto italiano ma con origini cubane ha compiuto diciotto anni lo scorso mese di gennaio ed ha 199 cm. di altezza. Nella sua ancora breve carriera vanta con il club una promozione in serie B ed un titolo nazionale della categoria under 17 maschile. Il giocatore ha fatto parte della formazione giovanile azzurra vincendo l’anno scorso la medaglia d’argento ai campionati europei della categoria under 18 maschile. In palestra continuano a lavorare le squadre giovanili, con la supervisione del tecnico Angelo Lorenzetti che cerca di innalzare la qualità del vivaio e ce lunedì terrà l’ultima conferenza stampa della stagione.

Intanto non si ferma l’attività al PalaBarton Energy, dove i Block Devils non impegnati con le rispettive nazionali, continuano a lavorare per affrontare al meglio l’estate e prepararsi alla prossima stagione. Si è appena conclusa un’altra settimana di lavoro “post-season”: si tratta di una fase molto importante sia per i ragazzi, per tenere “caldi” i muscoli, sia per staff tecnico, per lavorare con un focus particolare su alcuni dettagli che, rispetto ai ritmi della stagione, ora possono essere curati con più tranquillità.