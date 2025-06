Sir Susa Vim Perugia ingaggia la promessa croata Gabrijel Cvanciger

Ancora una volta si sono dimostrate corrette le informazioni anticipate sul mercato della Sir Susa Vim Perugia. Per completare l’organico della superlega maschile, i block-devils hanno raggiunto un accordo con una giovane promessa. Prelevato dalle fila del Grottazzolina di massima categoria, arriva in bianconero l’opposto croato Gabrijel Cvanciger che afferma: "Sono un giovane giocatore con grandi ambizioni e unirmi a uno dei club più grandi del mondo, vincitore della champions league, è un passo enorme nella mia carriera. Questa stagione è stata la mia prima nel campionato italiano e, anche se tutto era nuovo, sono riuscito ad adattarmi rapidamente, a trovare fiducia nel mio gioco e a fare bene quando ho giocato e quando ho avuto la possibilità di giocare, soprattutto nei momenti chiave. La chiamata da Perugia per me è un grande onore, significa che il mio impegno viene riconosciuto e mi motiva ancora di più. Tecnicamente sono un opposto che porta energia, disciplina e una mentalità forte alla squadra. In questa stagione voglio continuare a crescere, contribuire il più possibile al successo della squadra e dimostrare che appartengo ai massimi livelli". L’atleta (classe 2003), avrà l’opportunità di crescere e vivere una stagione da protagonista ad altissimo livello in Umbria. Un’opportunità unica per un giocatore che, dopo essere maturato nel suo paese ha scelto di trasferirsi in Italia per misurarsi con i migliori. Nonostante la sua giovane età è già ricco il suo palmares con ben quattro vittorie del campionato croato e due coppe di Croazia all’attivo.