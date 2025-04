Sir Susa Vim Perugia: la sfida continua contro Civitanova Marche nei play-off scudetto

di Alberto Aglietti

Alzi la mano chi pensava sarebbe stata facile la semifinale dei play-off scudetto. Certo, sul due a zero e con la terza sfida tra le mura amiche, le possibilità di vittoria erano obiettivamente concrete, ma la Sir Susa Vim Perugia è incappata in una giornata non ideale, mentre la rivale Civitanova Marche ha approfittato cinicamente dei momenti di pausa altrui per colpire. I block-devils adesso hanno altre due possibilità per mettere a segno il punto che vale l’accesso all’epilogo del campionato, la prima delle quali il giorno di Pasqua in trasferta.

Questo il pensiero dell’allenatore Angelo Lorenzetti che dice: "Adesso inizia una nuova serie, come avevo detto prima della partita, quello che sarebbe arrivato avremmo dovuto maneggiare. Ora dobbiamo maneggiare questa nuova situazione, dobbiamo crescere in personalità e andare a vincere la quarta partita. Quello di mercoledì è stato un match equilibrato, ma il pallino del gioco è stato dalla parte loro, questo è onesto dirlo. Noi non abbiamo utilizzato al meglio l’abbrivio buono del primo set, loro hanno messo dentro un battitore che sappiamo che possa fare danni, ne ha fatti tantissimi e da lì la partita è cambiata. Qualcosa da recriminarci c’è, certamente ci sono state due situazioni, un momento in cui in ricezione abbiamo subito molto tecnicamente, anche con battute non eccelse, e l’attacco in alcuni tratti è stato povero. Dobbiamo tornare al lavoro con la mentalità giusta, questi sono i play-off. Ricominciamo da zero ben sapendo che dobbiamo avere la mentalità della crescita perché questa serie è iniziata in trasferta con un 3-2, ed è proseguita in casa con un 2-3, si può dire che il livello del gioco è cambiato e noi ci dobbiamo adattare un pochettino meglio rispetto a quanto fatto nell’ultima gara".

Così il presidente Gino Sirci: "Peccato, potevamo fare un po’ meglio ed avremmo chiuso i conti della semifinale. I marchigiani hanno giocato una grande partita e spero che non siano in grado di ripetere una prestazione così buona. Ad ogni modo è stato un grande spettacolo e gli è toccato vincere a loro. Andremo in trasferta a Pasqua con l’intenzione di violare la tana del nemico, dobbiamo impegnarci. Dobbiamo essere molto bravi in battuta e molto lucidi in attacco. È stato un epilogo non del tutto inatteso perché loro sono una bella squadra, forse questo lo ha dimenticato qualcuno".