Sir Susa Vim Perugia pronta per la gara-cinque della semifinale play-off scudetto

PERUGIA – Si avvicina la data fatidica di giovedì 24 aprile quando la Sir Susa Vim Perugia ospiterà gara-cinque della semifinale nei play-off scudetto. La preparazione all’appuntamento è un misto di tensione ed entusiasmo che deve essere gestito attentamente, lo sa bene il tecnico Angelo Lorenzetti che ha parlato ieri in conferenza stampa: "Sarà una bella sfida che i ragazzi vogliono affrontare con aggressività, serietà e anche con un pizzico di libertà. Proprio su questo tema, in queste due partite, avevo pensato di essere riuscito con i ragazzi a fare un passettino in avanti, i fatti mi dicono che non sono stato così bravo, ma certamente non mollo. Le statistiche sono importanti ma non dicono tutto. Come diceva un allenatore americano le statistiche sono come il bikini, fanno vedere molto ma nascondono l’essenziale. Secondo me quello che è importante per noi è anche quello che c’è dentro, nascosto in quelle statistiche. Dobbiamo scoprirlo, lavorarci e buttarlo nella mischia in gara-cinque. Quando si perde sembra che tu precipiti e gli altri volino, ma questo è il classico andamento di una serie, un equilibrio che si muove. La battuta non è stata in linea con le nostre prestazioni stagionali, ci ha dato tanto ma in quella situazione in cui ha fatto cilecca ci sarebbe servita ancora di più. Non abbiamo mai gonfiato il petto quando la battuta è stata decisiva, ora non dobbiamo chinare il capo perché non è andata. Questa è una squadra che dopo la coppa Italia ha vinto, ora si trova a gestire due sconfitte. Abbiamo lavorato per questi momenti. Che tutto debba funzionare solo perché ci abbiamo lavorato sarebbe ingenuo crederlo. Personalmente cerco di essere lucido, carico, presente. E anche umile, perché so perfettamente che non tutto dipende da me".