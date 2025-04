Sir Susa Vim Perugia si prepara per la sfida contro Civitanova Marche

La serie di semifinale scudetto impone di concentrarsi sempre sulla prossima sfida, per la Sir Susa Vim Perugia è quella esterna di sabato. Lo staff tecnico studia cosa si può migliorare nel duello contro Civitanova Marche che medita vendetta. L’allenatore Angelo Lorenzetti (nella foto) ha detto: "Siamo partiti bene in questa serie di semifinale, chiaramente conta solo la vittoria, ho notato una bella prestazione di presenza, più che di tecnica. Ad un certo punto quando i tifosi cantavano "che confusione" non so se si riferissero a quello che succedeva in campo, abbiamo avuto delle situazioni di transizione confusionarie, non siamo stati ordinati come loro, sappiamo fare meglio e bisogna farle meglio quelle situazioni perché con loro le fasi break sono poche da poter utilizzare e bisognerebbe farlo in maniera più serena. Nell’ultimo set coach Medei ha cambiato un po’ le pedine in campo ed abbiamo visto una squadra più aggressiva anche all’inizio, lui ha fatto un grande lavoro quest’anno, ha alternato molto e fatto crescere tutti i giocatori. Ci siamo ripetuti sempre che ogni set conta e quindi anche io magari potevo fare qualcosa in più e non l’ho fatto, però i ragazzi ci sono e si stanno allenando bene, anche quelli che giocano di meno e so che se c’è bisogno sono capaci di entrare in campo ed esprimere una buona continuità. Questa settimana concentreremo il lavoro su alcune situazioni di transizione che possiamo gestire meglio e soprattutto non basarci solo su gara-uno perché sappiamo che loro sanno giocare una pallavolo di alto livello. Spero di essere competitivo in gara-due nel senso che ci siano parecchi set combattuti punto a punto, è impensabile che nei play-off si vincano tutte le partite e men che meno si riesca a farlo con punteggi netti".