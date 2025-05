Sir Susa Vim Perugia supera Gas Sales Piacenza e accede alla Champions League

GAS SALES PIACENZA 2

SIR SUSA VIM PERUGIA 3

(25-21, 21-25, 25-21, 17-25, 18-20)

PIACENZA: Maar 20, Romanò 18, Simon 11, Bovolenta 4, Brizard 4, Mandiraci, Scanferla (L1), Galassi 7, Andringa 4, Gueye 2, Salsi. N.E. – Ricci, Kovacevic, Loreti (L2). All. Ljubomir Travica e Matteo Bologna.

PERUGIA: Ben Tara 17, Semeniuk 15, Solé 10, Loser 7, Giannelli 7, Plotnytskyi 5, Colaci (L1), Ishikawa 18, Herrera, Zoppellari. N.E. – Candellaro, Usowicz, Cianciotta, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi.

Arbitri: Andrea Puecher (PD) e Massimiliano Giardini (VR).

GAS (b.s. 21, v. 7, muri 9, errori 12).

SIR (b.s. 26, v. 6, muri 16, errori 10).

PERUGIA — Si chiude in due partite il duello che vale il terzo posto, la vittoria in trasferta consente alla Sir Susa Vim Perugia di centrare l’accesso alla prossima champions league. La Gas Sales Bluenergy Piacenza si era presentata con tutte le armi a sua disposizione, facendo emergere la voglia di vendere cara la pelle. I titolari sono quelli di quattro giorni prima, bianconeri in campo con l’assetto più rodato, tra gli emiliani manca ancora Galassi. Al fischio d’inizio i padroni di casa escono dai blocchi decisi con Bovolenta al servizio e vanno in un batter di ciglia sul 4-0. Senza perdere la calma gli umbri si affidano a Semeniuk per annullare progressivamente il gap (12-12). Plotnytsky inverte il punteggio ma dura poco e l’ingresso di Galassi riequilibra (19-19). Allo sprint è Maar Ad essere decisivo. Si ricomincia con maggior equilibrio e si avanza a braccetto (11-11). Il muro ospite funziona con Solé in evidenza ma dall’altra parte della rete Maar è incontenibile (16-17). Nel finale l’apporto del neoentrato Ishikawa risulta determinante e la situazione torna in parità. Nela terza frazione avanzamento gomito a gomito (14-14). Quarto periodo che parte con Ben Tara sugli scudi (1-5), Ishikawa e Semeniuk in attacco, ma soprattutto un ritrovato muro (altre sei palle a terra) che trova in Solé un vero protagonista, tengono a distanza i rivali (10-17). Il margine è amministrato agevolmente ed è Ben Tara a rimandare la sentenza. Al tie-break è battaglia di tecnica e di nervi ma Ishikawa è lucido (3-6). I piacentini recuperano e agganciano con Romanò (9-9). Allo sprint Perugia annulla diverse palle-match e poi chiude.

Alberro Aglietti