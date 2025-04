Sir Susa Vim Perugia trionfa nella prima semifinale scudetto

Tra le formazioni rimaste in gara nelle semifinali scudetto il pronostico è stato rispettato, con le due migliori teste di serie che hanno vinto la prima sfida. La vittoria è stata la conferma che la condizione della Sir Susa Vim Perugia è eccellente. La prima sfida è andata in scena nell’emozionante cornice di pubblico del palasport di Pian di Massiano completamente colorato di bianco. Il primo risultato, nonostante sia stato netto, non è sinonimo di una sfida che sarà facile, al contrario, il match ha regalato spettacolo ed è stato combattuto su ogni singolo pallone, preannunciando altri duelli infuocati in futuro.

Tra i block-devils si è distinto particolarmente lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk (nella foto) che ha detto: "È sempre bene iniziare con vittoria, ma la strada è lunga per andare alla finale. Abbiamo vinto, siamo contenti, ma è solo la prima vittoria, ne mancano ancora due. Stavolta possiamo festeggiare un po’, ma da lunedì concentriamoci ancora e prepariamoci per la prossima battaglia contro i marchigiani. È stato proprio un match da play-off, equilibrato, con scambi lunghi. Secondo me durante questa partita abbiamo avuto un po’ di momenti difficili quando il nostro gioco non funzionava, questa cosa capita perché è la prima partita in semifinale, sono le emozioni da gestire. Siamo stati un po’ nervosi all’inizio, ma il nostro palazzetto ha fatto in pieno la sua parte e per questo voglio dire a tutti grazie mille. Ora aspettiamo tutti i tifosi a Civitanova Marche e lì combatteremo ancora. Mi aspetto una partita uguale alla precedente, solo che giochiamo fuori casa, ci sarà il palazzetto pieno a tifare contro di noi. Sono sicuro che i perugini verranno in massa e noi faremo tutto ciò che possiamo per vincere ancora nella seconda partita".