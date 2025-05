Sir Susa Vim Perugia vince il primo play-off per la Champions League

Sono cominciati col passo giusto i play-off per il terzo posto e la Sir Susa Vim Perugia ha centrato una vittoria in quattro set, quanto di meglio potesse capitare in questo momento. I block-devils erano chiamati a dare segnali di riscossa dopo l’uscita dalla corsa allo scudetto e qualcosa di buono lo hanno mostrato. I bianconeri, ad ogni modo, sono ancora distanti dalla miglior squadra vista in questa stagione, ed hanno ampi margini di miglioramento, di certo in ricezione che continua a balbettare troppo, ma anche in battuta e a muro che poco incidono. Vinta la prima sfida, ora la concentrazione è tutta per la trasferta di sabato a Piacenza, prima possibilità per strappare il pass per la champions league del prossimo anno. Con un altro successo gli umbri raggiungerebbero il prestigioso traguardo che meritano, se non altro per il bel campionato disputato nella stagione regolare.

A fine gara lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi ha detto: "Giochiamo per un posto in champions league e quindi nessuno ti dà niente gratis, dobbiamo stare sempre concentrati. Bene che abbiamo vinto il primo parziale, un set lunghissimo 47 minuti. Di meno buono c’è che quando siamo stati avanti abbiamo un po’ mollato, forse abbiamo perso la concentrazione ed abbiamo regalato un po’ qualche punto. Poi siamo stati sempre con un cambio-palla buono e con la testa giusta. Gara-due è in programma sabato, dobbiamo continuare a lavorare bene in palestra e trovare qualcosa da aggiungere. Qua non devi trovare la motivazione perché giochi per la champions league del prossimo anno, non devi trovare una formula magica, devi solo andare in palestra lavorare e in partita fare il tuo gioco insieme alla squadra. Dispiace che non siamo andati in finale ma purtroppo è successo e non bisogna stare a guardare indietro. Si va avanti sempre aggiungendo un po’ di qualità in cose dove non abbiamo fatto bene e basta. Davanti ci aspetta un’altra partita o forse anche due, poi ci sarà la final-four di champions league. Non dobbiamo trovare motivazioni, dobbiamo andare avanti e basta".

In questi pochi giorni che separano la Sir Susa Vim Perugia da Gara 2, il tecnico bianconero Angelo Lorenzetti continuerà a lavorare con i ragazzi sia sull’aspetto tecnico sia mentale: "C’è l’aspetto tecnico da curare ancora in questi giorni, questo è sicuro, poi ognuno di noi deve chiedersi “chi vuole essere là” e una volta che hai dato la risposta devi fare le azioni per essere chi vuoi essere".