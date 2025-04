Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova: Sfida Decisiva per la Finale Scudetto

Dentro o fuori. Stasera ci sarà chi continua a sognare il tricolore e chi abbandona le velleità di conquistarlo ancora. La Sir Susa Vim Perugia si tuffa nuovamente nella semifinale play-off ed oggi tra le mura amiche (ore 20,30) prova a fare sua la gara-cinque di spareggio con l’eterna rivale Cucine Lube Civitanova. Davanti a cinquemila spettatori i block-devils cercheranno di compiere l’impresa provocando un terzo dispiacere ai marchigiani, alla ricerca della loro ottava finale scudetto.

Le prime due gare sono state appannaggio dei bianconeri, che già pregustavano un rapido lieto fine. Le altre due se le sono aggiudicate i cucinieri, che hanno rialzato la testa e ora ci credono. Nella storia dei duelli tra le due antagoniste gli adriatici sono riusciti a violare il fortino avversario in cinque occasioni durante la post-season, mai per due volte nella stessa serie. I confronti diretti sono arrivati a quota settantuno, con 36 vittorie e 35 sconfitte per gli umbri. Enorme l’equilibrio tra le nemiche giurate, a significare che potrebbe succedere qualsiasi cosa.

Nel clan dell’allenatore Angelo Lorenzetti c’è la consapevolezza di poter trionfare nuovamente davanti al proprio pubblico, così come fatto durante la stagione regolare ed in gara-uno. Per riuscirci servirà il miglior contributo dello schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che lentamente sta ritrovando il top della condizione atletica. Per gli ospiti diretti dal tecnico Giampaolo Medei l’opportunità è quella di poter cercare di fare lo sgambetto grazie alla maggior incoscienza giovanile. Tra i civitanovesi una parte di grande rilievo la rivestirà Aleksandar Nikolov il cui talento è in gradi di spostare gli equilibri.

La partita sarà visibile in diretta sul canale Rai Sport e sulle piattaforme a pagamento su Dazn e Vbtv. Tra le curiosità che arricchiscono questo confronto, ci sono i terminali offensivi perugini a caccia di record in questa fase calda della stagione, si tratta del tunisino Wassim Ben Tara che con diciassette attacchi vincenti taglierebbe il traguardo dei 100 in questa post-season, l’argentino Agustin Loser con sei punti raggiungerebbe i 200 nei play-off e l’ucraino Oleh Plotnytskyi con sette punti salirebbe a quota 2’300 in tutte le competizioni.

I direttori di gara dell’incontro saranno Umberto Zanussi (FE) ed Andrea Pozzato (BZ).

Possibile sestetto Perugia: Giannelli ad alzare in diagonale con Ben Tara, Solé e Loser centrali, Semeniuk ed Plotnytskyi attaccanti di banda, libero Colaci.

Probabili titolari Civitanova Marche: Boninfante in regia e Lagumdzija opposto, Gargiulo e Chinenyeze al centro, Bottolo e Nikolov schiacciatori, Bisotto libero.