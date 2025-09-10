Slitta il derby con Grottazzolina: "Lube in campo lunedì 20 ottobre"

Ad ore sono attese due comunicazioni importanti per il volley al maschile. Sia in chiave Nazionale che in chiave SuperLega. Probabilmente entro il weekend arriverà la decisione ufficiale della Lega Pallavolo Serie A in merito alla giornata inaugurale dell’81° campionato di A1. Come abbiamo già scritto, la federazione internazionale non ha dato il via libera per la partenza nella data prevista, vale a dire con il primo turno di SuperLega domenica 19 ottobre, in quanto i nazionali devono godere del periodo di riposo fino proprio a quella data. Pertanto l’esordio della Cucine Lube Civitanova, particolarmente atteso perché il derby con la Yuasa Battery Grottazzolina, dovrebbe essere posticipato al giorno dopo. Di lunedì. Una variazione che creerà problemi ai tifosi sia che il fischio d’avvio venga posto alle 18 (quando molti lavorano), sia alle 20.30 (dato che molti supporters vengono da fuori provincia e rientrerebbero tardi). Peraltro nessun derby di campionato verrebbe giocato di domenica ricordando che quello di ritorno è in calendario il 14 gennaio e capita di mercoledì. Uno dei cinque turni infrasettimanali cui è attesa la Lube, compreso l’ultima giornata in assoluto, contro Monza, il 25 febbraio.

Come anticipato, la settimana sarà importante anche in chiave "azzurra". Il 12 infatti verranno inaugurati i Mondiali nelle Filippine e il commissario tecnico De Giorgi ha tempo fino al giorno prima, domani, per stilare l’elenco definitivo dei 14 atleti che ci saranno per l’Italia. Lo hanno già fatto ad esempio Serbia e Slovenia. Bottolo non è partito titolare nell’ultimo test con il Giappone (vittoria 3-1) ma è sicuro del posto, addirittura potremmo dire che è sicuro del sestetto dopo l’infortunio patito da Lavia. Inamovibile Balaso, da tempo uno dei liberi più forti al mondo e ormai veterano della Nazionale. Stando alle ultime inoltre sono aumentate le chance di Gargiulo di vivere l’esperienza iridata. Il centrale era sempre piaciuto a Fefè, ma l’infortunio alla caviglia subito il 29 agosto sembrava avergli precluso il Mondiale oramai alle porte, invece il centrale biancorosso sta recuperando velocemente, già cammina da qualche giorno e chissà, potrebbe farcela ed essere inserito tra i 4 centrali. Va ricordato che l’Italia, campione in carica, è stata inserita nel gruppo F e inizierà la competizione domenica contro l’Algeria alle 15.30. Le altre rivali sono Belgio e Ucraina, che verranno affrontate rispettivamente il 16 e il 18 settembre sempre alle 15.30.