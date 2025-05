Smartsystem Essence Hotels Fano eliminata dalla Coppa Italia, sconfitta da Sa Bernardo Cuneo

La Smartsystem Essence Hotels Fano perde la gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia a Cuneo contro la Sa Bernardo per 3-1 e termina la stagione di serie A2. "Usciamo a testa altissima da questo scontro con una squadra che è stata appena promossa in Superlega – così il presidente della Virtus Emidio Cennerilli –, abbiamo anche strappato un set a una formazione che ha stravinto il campionato. Hanno dominato la stagione. Noi siamo partiti male, poi abbiamo iniziato a macinare gioco e Cuneo ha dovuto sudare per imporsi. Mi è piaciuta la reazione dei nostri ragazzi, abbiamo meritato di restare in questa categoria, abbiamo giocato bene tutto il campionato, salvandoci anche con largo anticipo".

Quindi il bilancio della stagione: "Abbiamo costruito davvero un bel gruppo e al termine della gara con Cuneo ho visto tanti occhi lucidi. Questo significa che i giocatori sono attaccati alla maglia, a Fano e nella Virtus si sta bene". Sul futuro: "Prossimo anno vogliamo fare ancora meglio. Quest’anno ci siamo salvati brillantemente, il prossimo vorremo avvicinarci ai playoff. Sul mercato parleremo presto". Tornando al match di Cuneo, nella prima frazione il trio Sottile-Pinali-Codarin fa la differenza al servizio (10-4, 19-9). Più equilibrio nel secondo set (17-15 Cuneo), ma ancora una volta Pinali al servizio crea il break decisivo.

Nel terzo set i virtussini, grazie ai muri di Mengozzi e Compagnoni, partono molto bene (9-12) e sul 18-18 mister Battocchio gioca la carta Allik. Mastrangelo risponde gettando nella mischia un ottimo Mandoloni ed il duo Klobucar-Mengozzi mette fine alla frazione. Fano vuole il tie break e parte forte nel quarto set (9-11), i piemontesi reagiscono e chiudono la contesa.

b. t.