Smartsystem Essence Hotels Fano sfida Pineto in Coppa Italia: Coscione punta alla rivincita

Dopo tre settimane di pausa, si torna a giocare per i tre punti. Per la Smartsystem Essence Hotels Fano inizia infatti la Coppa Italia con la trasferta in terra abruzzese (domani ore 18) per affrontare quel Pineto che, in questa stagione, ha già castigato i virtussini per due volte: "Limitano molto gli errori e sono bravi in difesa – afferma il capitano Manuel Coscione – noi dovremo essere spavaldi e sciolti, proveremo a ribaltare i due risultati negativi in campionato".

La squadra ha lavorato con grande intensità in queste settimane e arriva all’appuntamento di domenica in buone condizioni: "Abbiamo recuperato Marks – continua il palleggiatore piemontese – Roberti prosegue il suo percorso di recupero dopo l’infortunio alla caviglia ma a banda abbiamo Merlo e Klobucar che danno ampie garanzie. Sappiamo che giocare da loro è tosta, ma se riusciamo a riprendere il nostro ritmo gara potremo fare bene".

Giocare una partita ufficiale dopo tre settimane non è semplice: "Proprio così – continua Coscione – dovremo calarci quanto prima in questa nuova competizione, penso che la battuta sarà fondamentale nel corso della serie".

Da un paio di anni c’è questa nuova formula che prevede lo slittamento della Coppa Italia a fine campionato: "Preferivo la formula precedente – conclude Coscione – è comunque un bel trofeo che deve essere valorizzato. Sfiorai la vittoria con Taranto, fummo sfortunati perché in quell’anno il covid bloccò tutto". Abba ha già sorpreso in campionato corazzate quali Ravenna e Brescia.

b. t.