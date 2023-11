Smartsystem senza limiti. Partenio: "Cresce l’intesa"

La Smartsystem Fano, dopo aver regolato Napoli, Sabaudia e Casarano, miete la sua quarta vittima: Lagonegro nello scontro diretto tra seconda e terza: "Prestazione importante – afferma il regista Partenio – abbiamo spinto fin dall’inizio con la battuta e di conseguenza il lavoro del muro-difesa è stato facilitato". Migliorata vistosamente anche l’intesa tra il palleggiatore e i propri schiacciatori: "Allenamento dopo allenamento – continua il regista maceratese – partita dopo partita stiamo migliorando, spero presto di giocare quasi ad occhi chiusi, vorrà dire che l’intesa ha raggiunto la perfezione". Rinascita Lagonegro un po’ sottotono: "Dobbiamo dire – conclude Partenio – che mancava il palleggiatore titolare ma noi li abbiamo sempre messi sotto pressione e abbiamo fatto capire che venire a giocare da noi sarà per tutti molto difficile". Inserimento molto positivo per Gianluca Uguccioni che ha dato un importante contributo sia in battuta che in difesa facendo esultare il numeroso pubblico presente: "Abbiamo giocato una grande partita – precisa Uguccioni – finalmente sono riuscito a dare il contributo che volevo. La squadra è forte e me ne accorgo di settimana in settimana, ma ciò che è importante è sentire la fiducia dei compagni di squadra. Spero di continuare così e di riuscire, nonostante i miei impegni lavorativi, ad essere sempre presente".

b.t.