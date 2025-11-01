"Soddisfatto dal gioco della Cbf Balducci"

"La salvezza è il nostro obiettivo ed è stata importantissima la vittoria sulla Omag-MT avendoci permesso di avere un vantaggio di 8 punti sulle romagnole". Maurizio Storani, direttore sportivo della CBF Balducci Macerata, commenta il successo nella sesta giornata del campionato di A1 di volley femminile. "Ho apprezzato – aggiunge – la crescita della squadra nei ruoli. Stasera ho visto una Kockarevic che a un certo momento è stata incontenibile, la ragazza ha fatto nel tempo dei progressi considerevoli e li sta mettendo in campo".

La schiacciatrice Isidora Kockarevic è stata indicata come la MVP del match. "Siamo entrate in campo – svela la giocatrice serba, che ha firmato 16 punti – con l’obiettivo di spingere da subito. Dal primo all’ultimo punto abbiamo avuto il controllo del gioco e abbiamo mantenuto la giusta intensità. Sono molto felice e orgogliosa della mia squadra, perché abbiamo messo in pratica tutto ciò che ci eravamo dette nello spogliatoio".

Ne ha di ragioni coach Valerio Lionetti per essere soddisfatto. "La qualità del gioco: abbiamo messo in campo – spiega il tecnico della formazione maceratese – quanto preparato durante la settimana, e questo per me è l’aspetto più importante. Quando arrivano prestazioni come questa, significa che il lavoro di tutti sta dando i suoi frutti. Mi complimento con la squadra perché si è vista ancora una volta la nostra completezza: abbiamo un roster profondo e questo è un grande valore per poter proseguire il percorso".

La palleggiatrice Asia Bonelli aggiunge un altro aspetto mostrato dalla gara. "Siamo riuscite a riprendere il controllo – spiega – anche nei momenti di difficoltà, quando abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto. Penso che stiamo crescendo partita dopo partita. Rispetto alle prime gare stiamo diventando più ciniche nei finali di set, consapevoli che in quei momenti tutte le squadre aumentano l’intensità per chiudere. Oggi lo abbiamo dimostrato: siamo rimaste concentrate e abbiamo portato a casa ciò che volevamo". Ma c’è anche un altro aspetto positivo individuato da Bonelli. "Fin dall’inizio – aggiunge la palleggiatrice – abbiamo spinto su tutti i fondamentali, soprattutto al servizio, mettendo subito pressione e limitando il gioco delle avversarie".

E adesso il calendario propone Busto Arsizio, Chieri e Conegliano. "Tre gare difficilissime – conclude il direttore sportivo Storani – e l’obiettivo è spizzicare qualche punto e avere lo stesso atteggiamento mostrato a Milano quando, pur perdendo 3-0, siamo usciti a testa alta nel match contro una corazzata".