Sollievo per coach Giuliani: "Errori, ma è andata bene"

Mvp del pubblico e forse, viste alcune amnesie del miglior giocatore ufficiale, Buchegger, anche mvp effettivo della contesa, Pardo Mati si gode le sue prime due ore consecutive da titolare nel campo della Valsa Group: "Ero agitato sin dalla mattina – le parole del giovane centrale della Valsa Group – e sono contentissimo che sia andata bene, un’esperienza meravigliosa poter aiutare la squadra in una partita completa. Cosa è andato bene nella mia prestazione? Io penso sempre che si possa migliorare tutto, diciamo che tutto sommato la battuta è andata bene ma cerco sempre di concentrarmi su quello che posso fare meglio". Sui playoff idee chiare: "Dobbiamo mantenere aggressività e carattere, scendere in campo col coltello tra i denti e con la consapevolezza che siamo degli sfidanti. Il risultato verrà dopo".

Ultima nota sull’imminente maturità, Mati frequenta il quinto anno dello scientifico: "Arriverà prima la maturità scientifica che quella sul campo da pallavolo, cerco di affrontarla con impegno anche se il tempo è poco". Dopo di lui fa il suo ingresso in sala stampa un soddisfatto Alberto Giuliani: "La cosa più importante erano i tre punti e la vittoria, dopo una settimana non bella in palestra. I ragazzi non hanno mai mollato, nonostante l’allenamento settimanale non sia stato così fluido come al solito".

Vari però i momenti di pausa dell’incontro: "Potevamo raccogliere molto di più dalla difesa – continua Giuliani – mentre nel primo set siamo andati un po’ in crisi su un servizio flottante. Poi nell’ultimo set abbiamo fatto tre errori consecutivi in battuta nel finale, ma nel complesso i ragazzi, dato il contesto, sono stati bravi". L’attenzione inizia a spostarsi sui play off, raggiunti ieri matematicamente: "Stiamo lavorando per arrivarci nella miglior condizione possibile, poi ci sono intoppi che solo qualcuno più in alto di noi può determinare. Faremo di tutto per presentarci già a Milano in una bella condizione". Settimo o ottavo posto? "Saremo contenti di arrivare settimi, sull’avversaria, Trento e Perugia, in questo momento non possiamo fare calcoli e a ogni modo sono avversarie fortissimi". Ultima nota su Massari: "Un elemento che traccia l’esempio anche in allenamento, sia come atteggiamento che come spirito. In più si fa trovare sempre pronto dalla panchina, anche stasera (ieri, ndr) ci ha rimesso in carreggiata in ricezione".

a.t.