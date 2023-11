Spettacolo all’Allianz. Milano contro Padova. Derby tra fratelli Porro

Va in scena alle 20, ancora all’Allianz Cloud, la sfida fra Allianz Milano e Pallavolo Padova. Un match importante non solo per i tre punti in palio ma perchè le due squadre e non solo, sono appaiate a 7 punti. Un incontro che mette, per la prima volta in Superlega, i due fratelli Porro l’uno contro l’altro. In maglia lombarda il regista Paolo, in quella veneta, lo schiacciatore e secondogenito della famiglia di pallavolisti (c’è un terzo, Simone che è alzatore) Luca. Una sfida affascinante che Milano deve vincere senza troppi se e ma. A seguito di un inizio in salita, ora la formazione di Piazza è costretta a inseguire e non puó perdere altro terreno anche in chiave Coppa Italia.

Proprio l’allenatore dei meneghini ha spiegato: "Padova è una squadra che come sempre inizia da subito la preparazione e fa bene in campionato già nei primi turni. Per me non si tratta di una sorpresa, anche perché conosco bene il loro bravissimo allenatore Jacopo Cuttini e si vede già il lavoro che sta facendo con i suoi ragazzi. Anche noi stiamo lavorando bene, solo che abbiamo bisogno ancora di un po’ di tempo per carburare con tutti gli effettivi".

Giuliana Lorenzo