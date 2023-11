Spogliatoi. Blengini esulta:: "Uscire dal PalaPanini così lascia il segno»

A fine partita Gianlorenzo Blengini appare molto soddisfatto della prova dei suoi, usciti col massimo dei punti da un campo sempre ostico: "Vincere 3-0 al PalaPanini lascia il segno anche in chi vince – racconta Blengini –. È una conquista speciale: speciale il palazzetto, il calore che si sente, speciali le partite che non sono mai banali né dal punto di vista tecnico né da quello emotivo. In questo momento stiamo lavorando sulla continuità, soprattutto sul lato mentale: tutte le squadre aggiungono qualcosa tutti gli anni, è sempre più complicato mettere in difficoltà le squadre perché le panchine sono più profonde, anche le squadre magari meno attrezzate hanno comunque alcuni giocatori di spicco. Ecco allora che l’approccio, il non mollare nelle difficoltà, il non tirare il fiato se hai creato un distacco, sono tutti lati fondamentali". Il tecnico di Civitanova si concentra poi sulla stagione in generale e sui cambiamenti che ha dovuto apportare alla squadra e al suo schieramento tattico rispetto allo scorso anno: "La nostra squadra sembra cambiata poco ma si sono mosse delle pedine e gli equilibri erano da ritrovare: nonostante questo un buon livello siamo già in grado di trovarlo, ora dobbiamo non cambiare atteggiamento all’interno della partita, con Modena lo abbiamo fatto molto bene, intensi all’inizio, resistendo poi bene nei momenti di punto a punto e accelerando nel terzo". Due parole, dopo i complimenti al coach avversario, Petrella, su De Cecco, strepitoso anche ieri pomeriggio, e accanto a Fabio Balaso il migliore in campo dei marchigiani: "Cosa posso aggiungere a quello che fa Luciano? Lui è creatività abbinata a precisione, da distanze diverse sa dare all’attaccante la sicurezza che il tempo di gioco sarà sempre lo stesso. Contro Modena ha gestito benissimo la partita. È un fuoriclasse".

a. t.