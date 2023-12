Spogliatoi. Coach Blengini:: "Buoni l’approccio e l’intensità»

Una reazione d’orgoglio per la Lube Civitanova che torna al successo in Superlega espugnando per 3-1 il campo del Volley Cisterna. Una gara di spessore per gli uomini di coach Blengini, con il tecnico che commenta con soddisfazione la prestazion: Abbiamo avuto un buon approccio, con una buona intensità. Quando le cose girano a dovere in difesa vuol dire che si ha un indicatore di quanto la squadra ci tenesse a vincere la partita. L’unico passaggio a vuoto c’è stato nel terzo set, in quel frangente siamo stati meno aggressivi sia in battuta che in difesa". In chiusura poi Blengini aggiunge: "Dopo esserci complicati la vita, nel quarto set siamo tornati sul nostro livello di gioco. Zaytsev al servizio ha sfoderato turni molto importanti, ma anche tutti i giocatori entrati dalla panchina sono riusciti a dare il loro contributo. È stata una prestazione corale".

Soddisfatto anche Luciano De Cecco, autore di una prestazione di assoluta maestria: "Abbiamo giocato bene e ci siamo riscattati, era ciò che volevamo fare. Sono queste le gare che dobbiamo vincere, anche perché per ora abbiamo faticato di più con le squadre di alta classifica. Per puntare ai piani alti dobbiamo inanellare tante vittorie e migliorare ogni giornata. Contro Cisterna abbiamo dimostrato di esserci e dobbiamo continuare così".

Arrivano in chiusura anche le dichiarazioni di Fabio Balaso: "Nel terzo set c’è stato un passaggio a vuoto, ma anche per merito di Cisterna che ha forzato molto al servizio. In quel frangente non abbiamo tenuto botta in ricezione in seconda linea e su quell’aspetto dobbiamo lavorare. Ora però dobbiamo concentrarci sulla sfida della prossima settimana valida per la Champions League".