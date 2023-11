Spogliatoi. De Cecco deluso:: "Che brutta gara»

Luciano De Cecco, nelle vittorie e nelle sconfitte, ci mette sempre la faccia. Si prende pure qualche responsabilità di troppo nella netta sconfitta contro l’Allianz Milano, per 3-0, giudicando la sua prestazione come non all’altezza. In un match in cui pochi, lato Lube, hanno brillato. Appare visibilmente amareggiato e sconsolato a fine partita: "È stata una brutta partita anche da parte mia, il cambio palla non ha funzionato, poi abbiamo avuto pure un calo dal punto di vista mentale, non un bel match ma il merito va dato, onestamente, a Milano che si è comportata bene. Siamo rimasti lì e in certi momenti non siamo riusciti a sfruttare le opportunità. C’è comunque da imparare e provare a ricaricare le batterie". Mercoledì, in casa, sarà sfida a Catania: "Loro sono una bella squadra, non hanno nulla da perdere, noi dobbiamo essere bravi a tenere duro e giocare la miglior pallavolo possibile, se non giochiamo come sappiamo, ai nostri livelli, rischiamo di perder punti. Dobbiamo essere bravi e recuperare subito per guadagnare punti". Nonostante il campionato sia iniziato da poco le energie, per tutti, a causa di calendari complessi e impegni estivi, non sono al top: "Non possiamo farci nulla, dobbiamo andare avanti e lavorare. C’è da augurarsi che nessuno si faccia male".