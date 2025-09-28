SPOGLIATOI. Medei: Soddisfatto dai progressi mostrati dai ragazzi»

"Si è chiusa una buona giornata di lavoro - è l’analisi di coach Giampaolo Medei (foto) –. Abbiamo sfruttato l’occasione di giocare un’amichevole contro una squadra di buon livello e i ragazzi hanno mostrato dei progressi. Soprattutto sugli aspetti di cui avevamo parlato negli ultimi giorni e si sono visti dei miglioramenti. Sono soddisfatto di come i ragazzi sono stati in campo, ma anche dell’upgrade tecnico e dell’atteggiamento. È stata l’occasione per far giocare qualche ragazzo del vivaio e sono arrivate buone risposte. Anche in amichevole nessuno vuole perdere. Veniamo da un periodo di carico di lavoro importante, è normale che qualcosa non funzioni, ma a contare sono la crescita atletica e tecnica delle squadre". Da parte sua Alberto Giuliani ha aggiunto: "Tornare a San Severino è per me sempre un piacere, oserei dire un dovere, viste le emozioni che questo palasport ci ha regalato e i ricordi che ci legano alle persone cui oggi facciamo memoria. Per quanto riguarda la gara, invece, posso dire che è arrivata in un momento in cui gli atleti non sono ancora puliti nei movimenti e sono poco reattivi. Di conseguenza lascia un po’ il tempo che trova, come si suol dire, quanto vediamo ad esempio nei fondamentali d’attacco e in battuta. Mi è piaciuta molto la squadra nell’atteggiamento difensivo e nei movimenti di difesa provati in allenamento. Quindi direi che è stato un test positivo".

m. g.