Statistiche di superlega. Zlatanov debutta a 15 anni e 8 mesi

Violando l’Eurosuole Forum i campioni d’Italia di Trento hanno fatto 8 vittorie su 8, unici imbattuti e secondi a -2 da Perugia che ha una partita in più. L’ottava giornata di SuperLega comunque passerà alla storia per un altro fatto. In occasione di Piacenza-Verona giocata in serata e vinta 3-0 dai locali pur senza Leal e Romanò, ha infatti debuttato Manuel Zlatanov, figlio d’arte e di ruolo schiacciatore come papà Hristo. Il baby ha riscritto il record italiano, esordendo a soli 15 anni, 8 mesi e 26 giorni, battendo per quasi due mesi il primato di Mattia Taramelli del 2014. Curiosamente sempre all’8° turno, ma del 2021, c’era stato il più giovane debuttante di sempre invece in maglia Lube, lo schiacciatore Gaetano Penna. Era entrato in campo nel terzo set della gara casalinga contro Ravenna. E a proposito di figli d’arte, Ludovico Giuliani figlio del coach e ct Alberto, si è accasato a Casarano e curiosamente domenica ha giocato da titolare proprio contro la sua fresca ex Palmi con cui aveva iniziato la stagione.

