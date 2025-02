STATISTICHE. Il veronese Keita sul trono dei bomber

I 10 ace fatti dalla Valsa Group hanno spinto il team di Giuliani alla vittoria e sono stati record del turno di SuperLega, così come - a livello individuale- i 6 servizi vincenti dell’opposto gialloblù Buchegger. Al PalaPanini Lagumdzija, un ex, ha raggiunto i 200 ace in carriera in tutte le competizioni. A Porto San Giorgio contro la Yuasa, Perugia ha ritrovato notevole qualità nel gioco, nessuno ha saputo fare meglio in attacco: 60%. per la Sir. Inoltre i campioni d’Italia hanno prodotto ben 16 muri (6 di Russo). Da segnalare che gli oltre 3.400 tifosi accorsi sono primato assoluto di presenze al PalaSavelli e addirittura superiori ai residenti del Comune di Grottazzolina. Ancora una volta top scorer Petkovic, l’opposto dei fermani neopromossi ne ha messi 26 con un ottimo 62%. Quando restano tre giornate prima dei playoff, l’opposto Keita ha in pugno il trono dei bomber, il veronese infatti è arrivato a 402 punti, secondo Reggers a 352 e terzo Michieletto a 338. Il più prolifico della Lube è Lagumdzija, nono a quota 247.

an. sc.