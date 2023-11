Successo al botteghino. All’Eurosuole Forum ben 3.157 spettatori

La Lube ha vinto anche al botteghino. Domenica l’Eurosuole Forum ha presentato finalmente il colpo d’occhio delle grandi occasioni, con ben 3.157 spettatori. Un dato importante e il confronto con il recente passato ci aiuta a capirlo meglio. In tutta la scorsa regular season mai i biancorossi avevano valicato la soglia delle 3.000 presenze. La massima affluenza c’era stata per la gara contro gli ex di Piacenza, venduti nell’occasione 2.787 biglietti. Qualcuno potrebbe obiettare che due giorni fa ad aiutare il botteghino hanno contribuito i tanti tifosi venuti da Perugia, ma erano stati molti pure la scorsa stagione quando entrarono al palas 2.491 persone. L’incremento è di quasi 700 spettatori ed è notevole. Forse siamo davvero in presenza di un cambiamento del trend post Covid, perché già alla prima uscita interna la Lube ha avuto un centinaio di tifosi in più. Per gli amanti dei numeri aggiungiamo che Civitanova non superava le 3.000 unità al palazzetto dal 16 febbraio 2020, contro Vibo, pochi giorni prima dello scoppio della pandemia.

an. sc.