Sugli spalti. Contro i brianzoli solo 1.777 spettatori

Vista la brutta prova non si può dire "cosa vi siete persi" a chi non è andato all’Eurosuole Forum, ma i tanti vuoti del palas hanno un po’ ammalinconito. Ok, le gare infrasettimanali non tirano, ma 1.777 spettatori per gara1 dei quarti playoff sono pochi. Tanto più se parliamo di Lube, vice campione d’Italia. Da quando il club si è trasferito a Civitanova (2015) i biancorossi hanno sempre avuto il debutto in post season in casa e solo nel 2022 c’era stata meno gente. Curiosamente contro Monza, accorsero in 1.675. L’anno scorso contro Verona s’iniziò con 1.943 persone sulle gradinate. Il top nel 2017 contro Vibo Valentia: 3.634 spettatori. Pure gli altri club di SuperLega mercoledì hanno avuto un’affluenza più bassa del solito, ma superiore alla Lube: Trento 2.145, Perugia 2.877 e Piacenza 1.889.

an. sc.